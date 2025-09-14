Els Bombers reben un centenar d'avisos per les fortes pluges al Vallès

Els Bombers de la Generalitat han rebut un total de 435 avisos en l'episodi de fortes pluges, més de la meitat provinents de la regió metropolitana nord (238). La majoria de serveis en les últimes hores s'han localitzat al Vallès Occidental (94) per retirar arbres caiguts. Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac han estat les poblacions més afectades pels aiguats, que ahir dissabte a la tarda van deixar quantitats d'entre 60 i 100 litres al Baix Llobregat i el Vallès Occidental. El telèfon d'emergències 112 va rebre 945 trucades relacionades amb l'episodi de tempestes fortes. Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat i la vigilància del cabal de rius i rieres del litoral i prelitoral central.
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va emetre ahir al vespre avisos per l'augment extraordinari del cabal del Llobregat i del Ripoll, i es va decretar el tancament del parc fluvial del Besòs. Entre les incidències més destacades pels xàfecs de caràcter torrencial hi ha la inundació dels baixos de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell, que no va suposar cap afectació pels pacients i es va poder resoldre amb mitjans propis, i diversos vehicles bloquejats per l'aigua a la zona d'Abrera (Baix Llobregat). En l'àmbit ferroviari hi va haver una aturada a la línia R5 de FGC -entre Martorell i Abrera- a causa de despreniments a la via.
Pel que fa a la xarxa viària, diverses carreteres es van veure afectades per despreniments i esllavissades. Es va tallar el ramal de l'A-2 cap a l'AP-7, entre Abrera i Esparreguera. Un bassal d'aigua a la C-58 a Terrassa, en sentit Manresa, va obligar a reduir un carril. I tres carreteres de la zona del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat van quedar tallades. Es tracta de la B-112 a Collbató (Baix Llobregat); la BP-1103, entre el Bruc i Monistrol de Montserrat; i la BP-1121, entre Castellbell i el Vilar i Monistrol. Altres vies afectades van ser la GI-552 a Riells i Viabrea, i la B-124 a Sant Llorenç Savall.