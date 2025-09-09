Els Castellers de Terrassa celebren el 125è aniversari de l'Avi Emili

Els Castellers de Terrassa celebren aquest setembre, com és habitual, un homenatge especial a la figura d’Emili Miró i Pons, conegut popularment com l’Avi Emili, coincidint amb el 125è aniversari del seu naixement. Considerat un referent imprescindible del món casteller del segle XX, Miró va ser cronista, historiador i impulsor de colles, i va deixar un llegat marcat per l’elegància i la germanor entre agrupacions.
El cap de setmana del 13 i 14 de setembre tindrà lloc la 31a Diada Emili Miró, amb diversos actes oberts a la ciutat. Dissabte al matí, la colla oferirà la desena Exhibició Castellera a la Llar Residencial Sant Llàtzer. A la tarda, el Raval de Montserrat acollirà una exposició fotogràfica i audiovisual dedicada a Miró, juntament amb activitats infantils. Diumenge, a les 12 del migdia, la plaça serà l’escenari de la 31a Diada, amb la participació dels Castellers de Barcelona i els Castellers de Berga.
L’exposició sobre l’Avi Emili es podrà visitar també els dies 20 i 21 de setembre a la seu social dels Castellers de Terrassa. Amb aquest programa, la colla blau turquesa vol retre homenatge a un dels seus fundadors i convidar tota la ciutat a recordar la figura d’un home que va marcar per sempre la manera d’entendre els castells.
La figura de l'avi Emili
Nascut al Vendrell, Emili Miró va ser un dels fundadors, el 1979, de la primera colla castellera de la ciutat, els Minyons de Terrassa, i un any més tard, dels Castellers de Terrassa. La seva trajectòria inclou moments clau, com la seva intervenció al Congrés de Cultura Catalana en representació del món casteller, així com l’autoria del llibre "Història dels Castellers. Els Nens del Vendrell 1926-1957". També és reconegut per haver proposat, ja el 1954, la creació d’un Patronat Casteller.