El "Cupó Diari" de l’ONCE reparteix 350.000 euros a Terrassa

L’ONCE ha repartit un total de 350.000 euros a Terrassa en el sorteig del "Cupó Diari" celebrat la Nit de Nadal, el passat 24 de desembre. El venedor Miguel Ángel Martín va vendre 10 cupons premiats amb 35.000 euros cadascun, sumant així els 350.000 euros. Ho va fer des del punt de venda al Carrer Bailén, número 29, davant del supermercat que hi ha a la zona. \r\n\r\nL’agència de l’ONCE a Terrassa ofereix serveis personalitzats a 565 afiliats i compta amb 137 agents venedors dels diferents productes de joc de l’organització.\r\n\r\nEl "Cupó Diari" posa en joc un premi principal de 500.000 euros per al número complet més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros per a les cinc xifres del número premiat. A més, hi ha 450 premis de 250 euros per a les quatre primeres xifres i 450 més per a les quatre últimes, 9.000 premis de 25 euros per a les tres primeres o darreres xifres, i premis de 6 euros per a les dues primeres i últimes xifres, amb reintegraments de 2 euros per a la primera o última xifra.\r\n