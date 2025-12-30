La plaça del Rector Homs torna a ser l’escenari de la revetlla

Terrassa es prepara per acomiadar el 2025 i donar la benvinguda al 2026 amb una celebració que ja s’ha consolidat com una cita destacada en el calendari festiu de la ciutat. L’esdeveniment tindrà lloc aquest dimecres a la plaça del Rector Homs, un espai emblemàtic amb la Seu d’Ègara com a teló de fons, que ofereix un marc incomparable per viure una de les nits més especials de l’any. La revetlla de Cap d’Any es presenta com una proposta col·lectiva, inclusiva i accessible per a tots els públics, amb un format de festa al carrer que aposta per la convivència, la diversió i la música en directe.
L’inici de la celebració està previst per a les 23.30 hores, quan pujarà a l’escenari el polifacètic artista terrassenc Àlex Marteen, que presentarà la seva proposta “Rave Cabaret”. Es tracta d’un espectacle dinàmic i festiu que combina música en directe, clàssics de totes les èpoques i grans èxits actuals, pensat per fer ballar i gaudir el públic en una nit carregada de ritme i bon humor.
Les campanades de la mitjanit marcaran el moment més simbòlic de la vetllada, mentre els assistents celebren l’arribada del nou any en un ambient festiu i acollidor. L’organització també posarà a disposició del públic una oferta de bar per fer més còmoda i completa la nit.
Per motius de seguretat, no es permetrà accedir al recinte amb ampolles o gots de vidre. A més, per facilitar la mobilitat durant la nit, el servei del Bus Dnit (L16) es reforçarà i inclourà parades intermèdies, amb l’objectiu de garantir un retorn segur i accessible per a tothom.
També, com és habitual, FGC oferirà servei ininterromput la nit de Cap d’Any. Els trens circularan de forma continuada per la zona urbana de Barcelona i pels trajectes Barcelona-Sabadell i Barcelona-Terrassa.Els serveis suburbans S1 (Terrassa) i S2 (Sabadell) circularan cada 45 minuts.