Tot a punt per a la Grossa de Cap d’Any: horaris i premis

Loteries de Catalunya celebra dimecres, 31 de desembre, el tradicional sorteig de la Grossa de Cap d’Any. En aquesta edició, s’han posat a la venda un total de 100.000 números distribuïts en 35 sèries, cinc de les quals en format electrònic, que optaran als diferents guardons.
L’esdeveniment començarà a les 13.00 hores i s’emetrà en directe per TV3. L’estructura de premis compta amb vuit grans categories: a banda dels tres primers premis principals, s’extrauran també dos quarts i tres cinquens premis. Un cop finalitzat el sorteig, els resultats oficials es podran consultar a través del web.
El primer premi atorgarà 200.000 euros per bitllet (20.000 euros per euro jugat). El seguiran el segon premi, dotat amb 65.000 euros per bitllet (6.500 per euro), i el tercer premi, que repartirà 30.000 euros (3.000 per euro). La taula de premis es completa amb dos quarts premis de 10.000 euros cadascun i tres cinquens premis, que deixaran 5.000 euros per bitllet.
El Diari de Terrassa ha sortejat aquest mes 10 bitllets del número 23477 entre 10 participants, seleccionats entre els seus lectors i seguidors a través de les xarxes socials.
Pessic a la Loteria de Nadal
Enguany Terrassa ja ha pessigat part del tercer premi de la Loteria de Nadal amb el número 90693. L’administració Fortuna 24, situada a la rambla de Francesc Macià, al barri de Sant Pere Nord, va ser qui va vendre el dècim premiat, dotat amb 50.000 euros, segons va informar la Societat Estatal de Loteries i Apostes. Va ser un premi molt repartit. A Catalunya se’n va anar a Sant Joan de les Abadesses, Sant Boi de Llobregat i El Prat de Llobregat, entre altres localitats.