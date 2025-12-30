Terrassa

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 31 de desembre del 2025

Publicat el 30 de desembre de 2025 a les 19:14

Aquestes són les cerimònies de comiat del dimecres 31 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Ángeles Gil Rodríguez, 90 anys

Data de la defunció: 29 de desembre
Cerimònia: 31 de desembre, a les 9 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Carmen Pichoto Cordero, 90 anys

Data de la defunció: 30 de desembre
Cerimònia: 31 de desembre, a les 15 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Carmen Sáez López, 90 anys

Data de la defunció: 30 de desembre
Cerimònia: 31 de desembre, a les 16 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Josep Cardus Blasi, 89 anys

Data de la defunció: 29 de desembre

Cerimònia: 31 de desembre, a les 11 hores, a l'oratori de La Rambla Serveis Funeraris

