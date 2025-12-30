Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 31 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies de comiat del dimecres 31 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nÁngeles Gil Rodríguez, 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 de desembre\r\nCerimònia: 31 de desembre, a les 9 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nCarmen Pichoto Cordero, 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 30 de desembre\r\nCerimònia: 31 de desembre, a les 15 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nCarmen Sáez López, 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 30 de desembre\r\nCerimònia: 31 de desembre, a les 16 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJosep Cardus Blasi, 89 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 de desembre\r\n\r\nCerimònia: 31 de desembre, a les 11 hores, a l'oratori de La Rambla Serveis Funeraris\r\n