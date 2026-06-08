Els Diables de Sant Pere Nord porten la seva batucada fins a Portugal

La batucada dels Diables de Sant Pere Nord farà aquesta setmana un important salt internacional amb la seva participació al Festival Almadabatuka, que se celebra els dies 9, 10 i 11 de juny a la ciutat portuguesa d’Almada. La colla terrassenca recorrerà prop de 1.200 quilòmetres per portar el seu ritme i la seva energia a un dels esdeveniments culturals més destacats de la regió.
La participació en aquest festival va més enllà d’una actuació musical. L’estada a Almada es planteja com una oportunitat per reforçar els vincles entre territoris i promoure l’intercanvi cultural entre Catalunya, Espanya i Portugal, compartint experiències i tradicions vinculades a la cultura popular.
Durant les diferents activitats programades, la batucada terrassenca farà sentir la seva força i identitat davant del públic portuguès, convertint-se en una ambaixadora de Terrassa més enllà de les fronteres catalanes. La trobada també servirà per establir noves connexions amb altres formacions participants i contribuir a l’enriquiment mutu del patrimoni festiu de les comunitats implicades.
Des dels Diables de Sant Pere Nord valoren molt positivament aquesta experiència internacional, que consideren una mostra de la vitalitat de la cultura popular catalana i del paper que poden exercir les entitats locals en la projecció exterior del territori.
Així, Terrassa i Almada, separades per gairebé 1.200 quilòmetres, quedaran unides durant uns dies pel ritme, la cultura i la festa.