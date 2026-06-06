Els docents criden a la vaga el proper dimarts coincidint amb la visita del papa Lleó XIV

La vaga d’Educació a Catalunya no s’atura i ja té una nova data marcada al calendari. Després de la massiva mobilització d’ahir, els sindicats la Intersindical i la COS han
recordat que el pròxim dimarts el professorat està cridat de nou a la vaga general. Aquesta pròxima jornada de protesta coincidirà de ple amb la visita del papa Lleó XIV, una cita que la secretària general d’Ensenyament de la CGT, Laura Gené,va convidar obertament a “bloquejar”. A més, l’estratègia sindical ja mira a llarg termini: s’ha convocat una assemblea educativa per al 20 de juny amb l’objectiu clar de preparar una “tardor calenta” als centres. Aquest anunci arriba com a resposta a la nul·la negociació amb el Govern i després que ahir milers de docents buidessin les aules.
La unió de les diferents columnes de treballadors va registrar un fort ball de xifres: 90.000 persones segons els sindicats convocants (USTEC i CGT) i 15.200 segons les dades de la Guàrdia Urbana. Entre la multitud de manifestants que van col·lapsar l’avinguda Lluís Companys sota el lema “Ha guanyat la dignitat educativa”, hi havia una delegació procedent de Terrassa, de la resta del Vallès Occidental, de l’Oriental i del Maresme. Aquests docents es van desplaçar fins a la capital catalana en tren, en bicicleta o caminant per ajuntar-se a les columnes de Barcelona. En paral·lel, els professors del Baix Llobregat van tallar la Ronda Litoral abans d’unir-se a la marxa cap a l’estació de França. Durant el recorregut, es van cridar consignes com “Niubó indecent, fes tu de docent”, “Amunt els salaris i avall les ràtios” o “Menys burocràcia i més democràcia”, acompanyades de pancartes on es llegia “Sense recursos, la inclusió és com el Titanic”.
La comitiva va acabar davant de la cambra catalana amb protestes dirigides al conseller Niubó i al PSC, on els representants sindicals i de les assemblees territorials van exigir millores per dur a terme la seva feina. El moment de més tensió es va viure durant els parlaments, quan la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, va rebre xiulets de rebuig per part d’alguns assistents. Segura, emparada a l’escenari per la resta de sindicalistes, va assegurar que “en cap moment” hagués signat el preacord que el 65,1% de la docència va rebutjar, i va carregar durament contra CCOO i UGT afirmant que “la situació s’ha de resoldre escoltant la veu del col·lectiu”.