L’Escola Pública surt al carrer contra la reducció de línies

La Plataforma d’AFA de les escoles públiques de Terrassa, la Pepeta, ha sortit aquesta tarda al carrer en solidaritat amb l’Institut Mont Perdut. Desenes de persones s’han aplegat al raval de Montserrat, davant de l’Ajuntament, per protestar contra la reducció d’una línia de primer d’ESO prevista per a l’inici del curs 2026-2027 en aquest centre educatiu, anunciada pels Serveis Territorials d’Educació.
Sota el lema “No al tancament de línies a la pública”, la Pepeta ha alçat la veu en defensa de l’escola pública a la ciutat. “L’any passat van amenaçar de tancar nou línies públiques a la ciutat, i finalment en van tancar set. Aquest any diuen que ho faran amb una; esperem que no acabi succeint”, ha explicat Anna Salve, representant de la plataforma.
La mobilització arriba després que aquest dilluns la comunitat educativa de l’Institut Mont Perdut, encapçalada per l’associació del professorat i pels mateixos alumnes, es concentrés a les portes del centre per mostrar el seu rebuig a la mesura. “Fins que no es publiqui l’oferta final, no hi ha res perdut. Per tant, ens hem de mobilitzar i hem de demanar que no ens prenguin l’educació pública”, ha conclòs Salve.