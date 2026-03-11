El paper de les analítiques en el diagnòstic de malalties hematològiques, a MútuaTerrassa

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa acollirà aquest dijous, 12 de març, la cinquena edició de la jornada d’Actualització en Hematologia i Hemostàsia, una trobada que enguany porta per títol “De l’analítica al pacient” i que vol posar el focus en la importància de les anàlisis clíniques en el diagnòstic i tractament de diverses patologies hematològiques.
La jornada està organitzada pel servei d’Hematologia del centre amb l’objectiu d’oferir una visió integral sobre com les proves analítiques influeixen en la detecció i l’abordatge de diferents malalties de la sang. L’acte inaugural tindrà lloc a les 8.15 hores i anirà a càrrec de la directora mèdica de l’Àmbit Ambulatori de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa, la doctora Teresa Clanchet; el cap del servei d’Hematologia i Hemostàsia de l’HUMT, el doctor Josep M. Martí, i el doctor Ferran Vall-llovera, metge adjunt del mateix servei i coordinador de la jornada.
Durant el matí s’hi presentaran diverses ponències que abordaran qüestions com l’evolució de l’hematologia a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, la interpretació d’alteracions en les analítiques o el paper de l’Atenció Primària davant situacions com la poliglobúlia, la trombocitosi o la leucocitosi. També s’analitzarà el significat dels comentaris del laboratori d’hematologia, les alteracions en el proteïnograma i les particularitats de les trombosis venoses superficials.
Un cop finalitzades les sessions teòriques, la jornada inclourà tres tallers pràctics basats en casos clínics. Els participants, distribuïts en grups reduïts, treballaran situacions habituals de la pràctica hematològica, amb especial atenció a les anèmies i les adenopaties en el context d’urgències hematològiques. Les sessions es realitzaran de manera consecutiva per facilitar que tots els assistents puguin participar en cadascun dels tallers.
La trobada està dirigida principalment a metges adjunts d’Atenció Primària, infermeres de l’àmbit hospitalari, residents de medicina de família i professionals d’altres especialitats mèdiques interessats en l’hematologia.