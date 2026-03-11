Endesa inverteix 360.000 euros en la modernització de la subestació del barri del Segle XX

Endesa ha finalitzat els treballs de reforma tecnològica de la subestació Carretera, una instal·lació estratègica situada al barri del Segle XX de Terrassa. L'actuació, que ha suposat una inversió de 360.000 euros, s'emmarca en el pla de modernització de la xarxa elèctrica per reforçar la qualitat del subministrament a la cocapital vallesana.
El nucli de la intervenció ha estat la renovació integral del parc de mitjana tensió (25 kV). Fins ara, l’aparamenta de potència es trobava ubicada a l’exterior de la instal·lació; amb aquesta reforma, s'ha substituït per noves cel·les blindades d’última generació que han quedat instal·lades a l’interior de l’edifici. Aquest canvi no és només estètic o d'espai, sinó que respon a criteris d'eficiència i protecció contra agents externs.
Tecnologia contra les avaries
Les noves cabines, del tipus GIS (aïllades sota gas), presenten avantatges significatius respecte al model anterior, segons la companyia:
- Major robustesa: El disseny estanc les fa més resistents a la pol·lució, la humitat i els ambients corrosius.
- Seguretat operativa: Són més segures per al personal tècnic i redueixen pràcticament a zero la necessitat de manteniment preventiu.
- Continuïtat del servei: A diferència de l'antiga tecnologia, les tasques de revisió ja no obligaran a tallar temporalment el subministrament als clients de la zona.
Digitalització i control remot
Més enllà del canvi físic dels equips, Endesa ha actualitzat els sistemes de protecció dels dos transformadors de la subestació. El nou sistema està totalment integrat i telecomandat, fet que permet al Centre de Control de la companyia monitorar la xarxa de Terrassa les 24 hores del dia.
En cas d'incidència, el sistema és capaç d'actuar de forma automàtica i permet als operaris reconfigurar la xarxa a distància. Aquesta capacitat de resposta immediata facilita l'alimentació dels clients per vies alternatives, minimitzant el temps d'interrupció del servei i millorant la capacitat de recuperació de la infraestructura urbana.