Els Minyons, a punt per una Diada d’alt voltatge amb el 3 de 10 i el 4 de 9 net com a grans reptes

La temporada castellera arriba aquest diumenge al seu punt culminant per als Minyons de Terrassa, que celebraran la seva 47a Diada a la Plaça Vella a partir de les 11.30 hores, acompanyats dels Capgrossos de Mataró i els Castellers de Sants. La colla afronta la cita amb un objectiu clar: intentar portar a plaça dos dels castells més exigents del món casteller, el 3 de 10 amb folre i manilles i el 4 de 9 net, que es decidiran definitivament en el darrer assaig extraordinari d’aquest divendres.
El cap de colla, Albert Pérez, explica que la colla treballa amb quatre castells principals, a més del pilar. “Els castells que estem assajant per la diada són el 5 de 9, el 2 de 9, el pilar de 7 i, evidentment, els dos castells estrella: el 4 de 9 net i el 3 de 10 amb folre i manilles”, assenyala. Els dos primers formen part de la gamma de castells consolidats aquesta temporada, mentre que el pilar de 7 hauria de tancar l’actuació “si tot va bé”.
El 3 de 10, l’objectiu que il·lusiona la colla
El 3 de 10 amb folre i manilles és el projecte més ambiciós dels Minyons. La colla no el descarrega des del 2016, i l’últim cop que el va carregar va ser el 2019, abans de la pandèmia. “És un castell immens. Necessita entre 500 i 600 persones per fer-se amb seguretat. És molta gent, molta estructura i molta coordinació”, explica Pérez.
Les sensacions dels últims assaigs han estat positives. “Hem fet moltes proves, i no han anat malament. Creiem que hem treballat prou per portar-lo a plaça, però encara falta validar-lo en aquest últim assaig”, diu el cap dels malves, que evita donar-lo per segur fins a veure la resposta final dels malves a la nau d’assaig.
El 4 de 9 net: el retorn d’un històric
El 4 de 9 net és l’altre gran repte que els Minyons estudien per diumenge. És un castell icònic a Terrassa: els malves van ser els primers a descarregar-lo en temps moderns, l’any 1998 a Girona. Tot i això, fa 23 anys que no el porten a plaça i des del 2001 que no el descarreguen. “És un castell molt tècnic. Treure-li el folre el converteix en un dels castells més difícils que es poden veure”, explica Pérez.
Malgrat no ser un objectiu inicial de temporada, el treball progressiu de les darreres setmanes l’ha situat sobre la taula. Les proves de 4 de 8 net han anat consolidant la base tècnica, i aquest dijous la colla el va pujar fins a dosos. “És una prova exigent, però això no vol dir que el tinguem decidit. Encara ens hem de reunir amb la tècnica i veure com evolucionen les sensacions d’aquí a diumenge”, apunta el cap de colla.
Una temporada de creixement continuat
Més enllà d’aquests dos grans reptes, Pérez destaca que la colla arriba a la diada després d’un any de creixement constant. El 2 de 9 amb folre i manilles s’ha completat set vegades, i el 5 de 9, quatre, més un de carregat a Festa Major. Els pilars també han fet un salt endavant: “L’any passat acabàvem la temporada amb el pilar de 6, i aquest any ja en portem uns quants i fins i tot hem carregat el pilar de 7. Ara era el moment de fer un pas més”, afirma.
Un cap de setmana ple d’activitats
La Diada forma part d’un cap de setmana complet d’actes: dissabte hi haurà el descobriment de la placa dels primers 3 i 4 de 10 amb folre i manilles (17.30 hores), la Diada de Vigília amb els Castellers de Sarrià (18 hores) i posterior cercavila i correfoc; i diumenge, a més de l’actuació, les matinades a primera hora i un concert de l’Orquestra Mitjanit al vespre al Recinte Firal. Tot plegat culminarà una celebració que els Minyons esperen que sigui memorable, tant dins com fora de plaça.
Per una altra banda, enguany la Diada incorporarà l’Espai Sentim, una zona protegida i inclusiva pensada per a persones amb discapacitat física, sensorial, motriu o intel·lectual. L’objectiu és facilitar que tothom pugui gaudir de l’actuació en condicions de confort i seguretat, una iniciativa que els Minyons volen consolidar en futures actuacions.