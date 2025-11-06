Els Minyons de Terrassa afinaran motors a Granollers abans de la seva diada

Els Minyons de Terrassa participaran aquest diumenge, 9 de novembre, en la Diada dels Xics de Granollers, que se celebrarà a la Plaça de la Porxada. L’actuació, que comptarà també amb els Castellers de Mollet i els Sagals d’Osona, serà la darrera actuació dels terrassencs abans de la seva Diada de la Colla, prevista per al 16 de novembre.
La cita a Granollers es planteja com una prova decisiva per acabar d’afinar detalls i consolidar estructures de cara al gran objectiu de la temporada. Segons fonts de la Tècnica dels Minyons, l’actuació ha de servir de “trampolí per iniciar la setmana de Diada” i mesurar el nivell de la colla en un entorn exigent.
Tot i que la prioritat és la preparació, els Minyons no descarten portar castells de gamma extra si la mobilització de camises i la solidesa de la pinya ho permeten. “Granollers és un escenari perfecte per fer l’última prova de foc”, apunten des de la direcció tècnica. La decisió final es prendrà a última hora, segons la resposta dels castellers a plaça.
L’actuació dels Minyons a Granollers es preveu, doncs, com una última posada a punt abans d’encarar la setmana més important del curs, amb el 3 de 10 amb folre i manilles com a gran objectiu per a la Diada de la Colla.