Els Minyons de Terrassa completen una sòlida actuació de vuit pisos a Cornellà

Els Minyons de Terrassa van segellar aquest diumenge, 7 de juny, una destacada actuació de castells de vuit pisos a la Plaça de l'Església de Cornellà de Llobregat. En el marc de la Festa Major de Corpus de la localitat, la colla vallesana va assolir els objectius de mínims que s'havia fixat, aprofitant la jornada per rodar estructures de cara a la preparació de la seva pròpia Festa Major.
Una 'clàssica de vuit' impecable
La jornada va començar amb bon peu gràcies a un pilar de quatre caminat per entrar a la plaça. Ja en les rondes de castells, els terrassencs van oferir una actuació molt ferma. Els malves van obrir la diada amb un sòlid 4 de 8, van revalidar el 2 de 8 amb folre a la segona ronda i van tancar descarregant un 3 de 8.
Per acomiadar la plaça, els de la camisa malva van completar un vano de cinc (un pilar de cinc flanquejat per dos pilars de quatre). Durant la diada, els de Cal Reig van compartir estovalles castelleres amb els amfitrions, els Castellers de Cornellà, i els Castellers de Sants.
Pròxima parada: Valls
Els Minyons no s'aturen i ja tenen la ment posada en el pròxim compromís del calendari. El dissabte 13 de juny, la colla es desplaçarà fins a l'Alt Camp per actuar a la històrica plaça del Pati de Valls, on assistiran com a convidats de la Colla Joves Xiquets de Valls.