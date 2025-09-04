Els Minyons de Terrassa homenatgen Josep Vallhonrat amb una exposició i un fòrum de record

Els Minyons de Terrassa retran homenatge a Josep Vallhonrat, artista i casteller de la colla, coincidint amb el 95è aniversari del seu naixement. El reconeixement es concreta en una exposició, «Pare Vallhonrat: El discrepant “sine qua non”», que s’inaugura aquest divendres, 5 de setembre, a les 19 hores a Cal Reig, i en un fòrum de memòria previst per al 20 de setembre.
L’acte d’obertura comptarà amb la participació de la família Vallhonrat i del president dels Minyons, que faran valdre la seva aportació cultural i castellera. Entre les peces exposades destaca la “Pàjara de Terrassa”, una de les creacions més emblemàtiques de l’autor.
El fòrum, sota el títol «Jo me’n recordo», se celebrarà el dissabte 20 de setembre a les 11.30 hores i vol ser un espai obert de testimonis i reflexió sobre la trajectòria de Vallhonrat. L’objectiu és donar veu a aquells que el van conèixer i aprofundir en el seu llegat com a creador inconformista i veu crítica dins i fora del món casteller.
A més de les obres exposades, els visitants trobaran un llibre de piades on podran deixar-hi records i impressions. L’exposició es podrà visitar fins al 20 de setembre, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 12 hores i de 17 a 20 hores.
Amb aquestes activitats, els Minyons volen reconèixer una figura clau de la seva història i, alhora, retre tribut a un dels noms propis que han contribuït a la vida cultural de Terrassa.