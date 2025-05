Els Minyons descarreguen el primer 3 de 9 amb folre de la temporada

Els Minyons de Terrassa no s'han deixat res al sarró en aquesta Fira Modernista i han aconseguit el primer 3 de 9 amb folre de la temporada. Encaraven la Fira sabent els bons assajos que els han dut fins aquí i han dut a plaça alló que hi han assajat per a fer diversos passos endavant en una sola actuació al pati de Cal Reig.

La primera estrena dels malves ha estat en forma de 5 de 8 i ha arribat a la primera ronda com a preludi de la estrena del primer castell de 9 de la temporada dels terrassencs en forma d'aquest 3 de 9 amb folre.

A tercera ronda i a la espera de la tercera estrena han completat el tercer 2 de 8 amb folre de la temporada. La tercera estrena s'ha concretat a la ronda de pilars amb el pilar de 6. Han tancat la diada amb 3 pilars de 5.

Els malves tornaran a actuar diumenge vinent dia 18 de maig a la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a les 11.30 hores al costat dels Castellers de Cornellà, els Bordegassos de Vilanova i els Castellers de Viladecans.