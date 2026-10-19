Els Minyons exhibeixen solvència a Sants abans del repte del 3 de 10 a Girona

Els Minyons de Terrassa van completar aquest diumenge una actuació solvent a la diada dels Castellers de Sants, celebrada a la plaça de Bonet i Muixí de Barcelona. La colla malva va descarregar el 2 de 8 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre, en una jornada que serveix de preparació per al gran repte de la pròxima setmana: intentar el 3 de 10 amb folre i manilles a Girona, en el marc de les Fires de Sant Narcís.
Els terrassencs van obrir l’actuació amb el 2 de 8 amb folre i, a continuació, van completar els dos castells bàsics de nou pisos. La diada es va tancar amb dos pilars de cinc i dos pilars de quatre simultanis. Els Minyons van compartir plaça amb els Castellers de Sants, colla amfitriona, i els Capgrossos de Mataró.
El cap de colla, Bru Busom, es va mostrar satisfet amb el resultat i amb la manera com es van executar les construccions. "Molt contents per aquest 3 i 4 de 9, de la forma com ho hem fet, i per aquest 2 de 8", va assenyalar. La intenció inicial era portar-hi el 2 de 9 amb folre, però la incertesa provocada per les pluges i els dubtes sobre si hi hauria prou castellers a plaça van fer que la colla optés per una construcció menys exigent. Busom també va destacar l’estrena d’una acotxadora.
Dos assajos decisius a Cal Reig
La mirada dels malves ja està posada en diumenge vinent, 25 d’octubre, quan actuaran a la plaça del Vi de Girona amb motiu de les Fires de Sant Narcís. El gran objectiu és intentar el 3 de 10 amb folre i manilles, una de les construccions més exigents del món casteller.
Per arribar-hi amb garanties, la colla considera fonamentals els dos assajos generals previstos aquesta setmana a Cal Reig, dijous 22 i divendres 23 d’octubre. Busom va fer una crida a la massa social i als aficionats perquè s’impliquin en aquestes sessions i permetin reunir el gruix de castellers necessari per preparar el castell.
"De cara a la setmana que ve, la idea és anar a pel 3 de 10; en tenim ganes, en tenim il·lusió", va afirmar el cap de colla, que, alhora, va advertir de la importància de la feina prèvia. «Hem de ser capaços de moure el gruix de gent que volem i ser molta gent dijous i divendres a l’assaig per poder-nos-ho plantejar», va remarcar.
Així, després de revalidar a Sants els castells de nou pisos, els Minyons afronten una setmana clau per reunir els efectius i preparar l’assalt al deu a la capital gironina.