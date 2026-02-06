La Barnahus de Terrassa atén 420 casos de violència sexual a infants i adolescents el 2025

La Barnahus de Terrassa ha atès 420 casos del Vallès Occidental el 2025 en un any marcat pel desplegament complet d’aquest model d’atenció integral a infants i adolescents víctimes de violència sexual a Catalunya. La xifra situa la unitat egarenca com la tercera amb més activitat de tota la xarxa, només superada per Barcelona i El Prat de Llobregat, i contribueix al balanç de 3.735 menors atesos a tot el país. Segons ha explicat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en el marc del Primer Congrés Internacional del model Barnahus, aquest increment del 29% respecte a l’any anterior no respon a un augment de la violència, sinó a una millora en els circuits de detecció, una major confiança en el sistema i menys silenci.
L’activitat ha requerit un reforç dels equips psicosocials durant l’últim exercici, amb la incorporació de nous professionals per garantir que l’atenció de psicologia i treball social s’adeqüi al volum de demanda. Aquest creixement del servei a la ciutat vindrà acompanyat properament d’una millora en les infraestructures, ja que el Govern català ha confirmat la construcció d’un nou equipament públic que serà la seu definitiva de la Unitat Integrada-Barnahus a Terrassa.
L’objectiu és disposar d’un espai dissenyat específicament per oferir un entorn segur i amable que eviti la revictimització, facilitant que les víctimes no hagin de desplaçar-se a comissaries o jutjats.
Pel que fa al perfil de les intervencions, la majoria dels casos atesos a la xarxa corresponen a nenes o noies (77,1%) i la franja d’edat més freqüent se situa entre els 12 i els 15 anys. Les dades del 2025 revelen que el 56,7% dels fets succeixen en l’àmbit intrafamiliar.