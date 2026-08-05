Els Mossos investiguen dos atacs amb armes de foc en establiments de Terrassa

Terrassa

Cap dels assalts va acabar amb ferits i, pel moment, no hi ha detinguts

  • Detall del lateral d'una patrulla dels Mossos d'Esquadra

ARA A PORTADA

Publicat el 05 d’agost de 2026 a les 16:15

Els Mossos d'Esquadra investiguen dues accions violentes en establiments comercials de Terrassa que han tingut lloc en els darrers dies. Segons avança 'El Caso', el primer és un seguit de trets a la façana i la porta d'un establiment de l'avinguda Jaume I el 30 de juliol, en un moment que estava tancat al públic, i que no va provocar ferits. El cos policial confirma al Diari de Terrassa que, pel moment, no hi ha detinguts. Els assaltants haurien utilitzat un fusell d'assalt AK-47, un extrem que està abordant la Divisió d'Investigació Criminal. El segon va ser un robatori en una botiga de compravenda d'objectes de segona mà del carrer d'Arquimedes, el 4 d'agost, d'on els assaltats amb una pistola es van endur un botí sense determinar i van fugir sense que encara els hagin identificat.

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