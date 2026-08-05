VÍDEO | Ataquen i destrossen la figura de la Morgana dels Diables de Sant Pere Nord: "Estem en xoc"

La colla dels Diables de Sant Pere Nord denuncia un greu atac contra el seu patrimoni després que un individu accedís dimarts al matí al seu local i malmetés la figura de la Morgana, una de les peces més recents i emblemàtiques de l'entitat. Els fets, que estan sent investigats per les autoritats, han provocat una profunda indignació entre els membres de la colla, que asseguren no entendre quin podria haver estat el motiu de l'acció.
Segons explica el president dels Diables de Sant Pere Nord, Erik González, va ser la mateixa policia qui el va alertar del succés. En revisar les càmeres de seguretat, van comprovar que cap a les vuit del matí un home va entrar al local i es va dirigir directament cap a la figura. "Va entrar, va començar a donar-li cops i va marxar. No va robar res ni va tocar res més", relata González, que apunts que l'autor encara no ha estat identificat.
La Morgana havia estat estrenada fa menys d'un any i, aquesta primavera, havia participat per primera vegada en la Fira Walpurgis. Per això, la colla lamenta especialment els danys ocasionats. "Per nosaltres té un valor molt important. Hi ha molta feina al darrere i pensem que no és només una figura de Sant Pere Nord o dels Diables, sinó de tota Terrassa", afirma el president. A més dels desperfectes a la figura, l'assalt també ha provocat danys a la porta d'accés i a part del mobiliari del local. Els Diables insisteixen que el més desconcertant és que no hi va haver cap robatori. "A nivell intern estem en un dels millors moments de la colla. No ha passat res que expliqui aquesta ràbia contra nosaltres o contra la figura", assenyala González.
La preocupació de l'entitat també se centra en la seguretat de les instal·lacions. Aquest és el segon incident que pateixen aquest any, després d'un robatori al gener al mateix local. "El que ens preocupa és la facilitat amb què han pogut entrar. Qui ens diu que no poden tornar un altre dia i endur-se material de la colla?", alerta el president.
Ara, l'entitat treballa contrarellotge per intentar reparar la Morgana abans dels pròxims compromisos festius previstos aquest agost: el més proper, un intercanvi amb els Gegants de Centelles. Tot i això, admeten que encara desconeixen quin serà el cost de la restauració i que no disposen de pressupost per afrontar-la. "Estem valorant què podem fer. Si reparar-la nosaltres, si intentar trobar algun escultor que ens pugui ajudar... Però encara estem en xoc", reconeix González.
A través de les xarxes socials, els Diables de Sant Pere Nord han demanat la col·laboració ciutadana per si algú pot aportar informació que ajudi a identificar l'autor dels fets. També han volgut agrair les nombroses mostres de suport rebudes aquests darrers dies. "Estem molt agraïts a totes les colles i a totes les persones que ens envien missatges i comparteixen el vídeo. Això ja no és només una qüestió nostra, sinó de la cultura popular, que s'ha de respectar", conclou el president.