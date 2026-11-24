Que cap infant de Terrassa que ho necessiti es quedi sense un regal aquest Nadal. Aquest és el propòsit amb què la Creu Roja Terrassa ha presentat una nova edició de la tradicional campanya "Cap nen sense joguina", que enguany vol anar més enllà de les xifres de recollida i garantir que qualsevol infant de la ciutat en situació de vulnerabilitat pugui rebre una joguina. La iniciativa, amb més de 40 anys de trajectòria, es desenvoluparà de l'1 al 31 de desembre i aspira a igualar o superar els resultats de l'any passat, quan es van recollir unes 3.000 joguines i es van preparar més d'un miler de lots.
La campanya s'ha presentat aquest dimarts a la Casa Mariano Ros, que un any més s'hi convertirà en el centre d'operacions. Des d'aquest espai es coordinaran la recollida, la classificació dels articles i la preparació dels paquets que posteriorment es lliuraran a les famílies. La presidenta de Creu Roja Terrassa, Anna Bertran, ha reivindicat el caràcter col·lectiu de la iniciativa: "Aquesta campanya no és només de la Creu Roja, és una campanya de ciutat. És una campanya de ciutat solidària amb majúscules".
En aquest sentit, Bertran ha remarcat que la recollida de joguines "representa el compromís de Terrassa amb la infància, amb la igualtat d'oportunitats i amb la solidaritat". La campanya compta amb la implicació d'empreses i entitats col·laboradores, entre les quals hi ha la Fundació Manuel Lao, Publitesa Comunicació, l'Ajuntament i el mateix Diari de Terrassa, així com amb la cessió de la Casa Mariano Ros per part de la Fundació Sant Llàtzer del CST.
Lots personalitzats per a cada infant
Una de les particularitats de la iniciativa és que els lots no es preparen de manera aleatòria, sinó que s'adapten, tant com és possible, als gustos i les peticions dels infants. Cadascun està format per tres articles: una joguina principal, una de complementària i un joc cooperatiu. Durant les inscripcions, les famílies poden explicar quines coses fan més il·lusió als seus fills i filles, una informació que després orienta la feina del voluntariat.
"És com si estiguessin escrivint una mena de carta per als Reis", ha explicat Paula Fortuny, directora de Creu Roja Joventut a Terrassa. A partir d'aquestes indicacions, els voluntaris procuren que cada paquet contingui aquells articles que els infants han demanat. La preparació, però, és només la part més visible d'un procés que comença molts mesos abans. La campanya s'organitza, diu la directora, des del setembre, i ja s'han dut a terme 28 sessions d'inscripció per atendre les famílies participants.
Fortuny ha recordat que la recollida se centra en joguines noves, no bèl·liques i no sexistes, amb una aposta especial pels jocs cooperatius. "Una joguina convida a jugar, convida a imaginar, convida a compartir i a aprendre. Creiem que, d'aquesta manera, els infants aprenen a respectar-se i a relacionar-se des de la igualtat", ha destacat.
Més voluntariat i una crida per als infants més grans
Una altra de les dades destacades d'aquesta edició és l'increment de la participació voluntària. La campanya compta amb prop de 60 persones implicades, aproximadament una desena més que en convocatòries anteriors. Són les encarregades de sostenir bona part de la feina logística i organitzativa que permet que les joguines arribin finalment a les llars.
Malgrat l'objectiu de mantenir o superar les 3.000 joguines de l'any passat, des de Creu Roja Joventut han fet una crida especial per aconseguir articles destinats als infants de més edat. "Necessitem joguines noves, especialment per als infants més grans d'aquesta ciutat", ha advertit Fortuny, que també ha demanat també difusió per a que la informació sobre la campanya arribi a tots els barris. Les persones, comerços i empreses que vulguin col·laborar poden fer-ho a través dels diferents punts de recollida que s'indiquen en el díptic de la campanya. També es poden fer aportacions econòmiques mitjançant Bizum, amb el codi 05637 i el concepte "Terrassa".
La tinenta d'alcalde d'Acció Social, Patricia Reche, ha agraït la tasca de Creu Roja i, especialment, del voluntariat jove, i ha recalcat que "no podem permetre que cap infant perdi la màgia del Nadal per les circumstàncies econòmiques o personals de la seva família".