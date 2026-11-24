Terrassa es prepara per viure aquest cap de setmana la tercera edició de l’Egara Juga!, la Fira de Jocs de Taula, Rol i Miniatures, que se celebrarà al Recinte Firal de la ciutat el dissabte 28 de novembre (de 10 a 20 hores) i el diumenge 29 (de 10 a 16 hores). L’esdeveniment, impulsat per l’associació La Marca d’Egara amb la coorganització de Darkstone Catalunya, oferirà enguany més de 50 activitats —un 25% més que en l’edició anterior— i manté l’entrada gratuïta amb l’objectiu de superar els 3.000 assistents del darrer any.
Un dels plats forts del cap de setmana serà el V Gran Torneig de Catalunya per equips de Warhammer 40.000, que batrà rècord de participació en reunir 44 equips, molt per sobre dels 28 que van competir l’any passat. La cita també estrenarà la primera edició del Gran Torneig de Catalunya per equips d’Age of Sigmar.
L’univers de les miniatures es completarà amb:
- El segon concurs de “Speed Painting”.
- Tallers d’iniciació a la pintura a càrrec d’AK Interactive i Nicochan.
- Una zona de pintura lliure oberta als aficionats.
Aparador per a la creació local
L’organització ha posat l’accent en el talent i els projectes lúdics vinculats a Terrassa. El creador de contingut local Professor Mompi aproparà al públic una selecció de novetats de l’Essen Spiel, la fira internacional de jocs de taula d’Alemanya, que es podran descobrir i provar en primícia.
També hi serà present Trencadaus, editorial terrassenca que mostrarà els seus dos jocs ja publicats i oferirà la possibilitat de testar un tercer títol en fase de producció. Per la seva banda, A Risk Cat, un joc creat a la ciutat, tindrà un espai propi amb diversos tornejos al llarg del cap de setmana, mentre que Nou TocaJoc portarà jocs tradicionals i d’arreu del món pensats especialment per a les famílies.
Ludoteca, rol amb sabor egarenc i pòdcast en directe
La fira comptarà amb una ludoteca de més d’un centenar de jocs de taula, gestionada per Darkstone Catalunya i Stas Tarat —una entitat amb prop de 40 anys d’història que s’incorpora enguany—, a més de demostracions editorials, tornejos, una zona per provar prototips i propostes tan familiars com per a jugadors experts.
Pel que fa al rol, s’han programat partides d’iniciació i aventures d’una sola sessió amb reserva prèvia a través de l’aplicació Ludoya. Entre les opcions més singulars destaquen Ferro i Boira: Terrassa noucentista, ambientada en la Terrassa industrial del segle XIX, i una sessió especial de “Blood on the Clocktower” que enfrontarà equips de Terrassa i Sabadell.
El programa es completarà amb l’enregistrament en directe del pòdcast en català Cunyadisme Lúdic (dissabte, de 18 a 20 hores) i una “Frikirifa” de jocs de taula i miniatures.