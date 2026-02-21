El CET enllesteix l’estructura de la seva seu

El Centre Excursionista de Terrassa (CET) ja ha enllestit l’estructura de la segona fase de remodelació de la seva seu i prepara ara el tret de sortida d’una nova etapa: la campanya de captació de fons per finançar la cabina de l’ascensor. La presentació oficial serà el 26 de febrer, en el marc de la batejada com a “festa de l’ascensor”, oberta a tots aquells que hi vulguin col·laborar.
“Estructuralment, ho acabem ara mateix”, explica el president de l’entitat Xavier Busom. Les obres han suposat una transformació profunda dels espais amb un objectiu clar: guanyar funcionalitat i adaptar-se a les necessitats actuals. La intervenció inclou una reorganització completa de plantes i usos, amb el rocòdrom com a peça central del projecte.
La nova distribució situarà el bar a la planta baixa, reforçant el paper social de l’equipament. La sala d’actes es traslladarà a la planta superior, en un espai considerat patrimoni municipal, fet que obliga a actuar-hi amb especial cura. L’actual sala d’actes es convertirà en els nous despatxos de l’entitat, mentre que l’espai que fins ara ocupaven aquests despatxos acollirà el futur rocòdrom, integrat en una gran sala diàfana.
L’ascensor, amb quatre parades, serà clau per garantir l’accessibilitat de tot l’edifici. L’Ajuntament ha concedit una subvenció de 60.000 euros per al rocòdrom i 30.000 euros per a millores d’accessibilitat, però l’entitat admet que el finançament no cobreix la totalitat del projecte. D’aquí la necessitat d’impulsar una campanya oberta d’aportacions, que s’activarà coincidint amb la festa del dia 26.
Un CET obert a tothom
El president del CET, Xavier Bussom, ja apunta que la reforma respon a “un canvi de paradigma”: transformar la seu en un espai més obert i útil per a la ciutat. Amb una mitjana d’edat dels socis de 62 anys, l’entitat vol atraure nous públics i reforçar la dimensió social. El projecte “Escola Escala”, en col·laboració amb l’Ajuntament, permetrà que infants de diferents barris puguin utilitzar el rocòdrom en horari escolar o a través d’entitats de lleure.
“Abans, el centre era sobretot un lloc de trobada; ara necessitem espais vius”, remarca. La reforma vol deixar enrere metres quadrats infrautilitzats i convertir-los en àrees polivalents, esportives i accessibles.
Tot i que els acabats s’allargaran encara uns mesos, l’entitat manté la previsió de tenir els nous espais operatius de cara a l’estiu. El CET, amb més de 115 anys d’història, afronta així una de les transformacions més ambicioses dels darrers anys amb la voluntat d’obrir portes i mirar cap al futur sense perdre l’essència.
Projectes com el de muntanya inclusiva amb persones cegues o el programa de referents per a joves en pisos tutelats van en aquesta direcció.“El centre no pot ser només per a uns quants. Hem de preservar la nostra essència, però obrint portes”, conclou Xavier Busom.