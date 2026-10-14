Els radars treuen fum quan no hi ha llum: 26 multes per velocitat cada nit d'estiu a Terrassa

La Policia Municipal de Terrassa ha tramitat una mitjana de 26,1 denúncies diàries per excés de velocitat durant les franges nocturnes d'aquest estiu, i ha assolit un total de 2.247 sancions entre el 19 de juny i el 13 de setembre. Aquesta xifra representa el 92,1% del total de les 2.439 multes de trànsit imposades al llarg de les 86 nits que ha durat el Pla Operatiu Nocturn "Cuidem de Nit". La dada esdevé el pilar central del balanç presentat per l'Ajuntament de Terrassa sobre el dispositiu dissenyat per reforçar la seguretat i la mobilitat a la ciutat durant el període estival.
En l'àmbit de la seguretat viària, les actuacions policials s'han orientat principalment a reduir la sinistralitat en les hores de menys llum natural. A banda de la intensitat sancionadora sobre la velocitat, el balanç del període registra 106 controls preventius nocturns i 351 proves d'alcoholèmia. Pel que fa a la sinistralitat, els agents van atendre 169 accidents de trànsit en franja de tarda, vespre i nit, dels quals cinc van ser qualificats com a greus. Les denúncies restants van respondre a desobediència de senyals, aparcaments indeguts, positius en les proves d'alcoholèmia i infraccions comeses amb vehicles de mobilitat personal.
Més enllà del trànsit, l'eix dedicat a la seguretat ciutadana, la convivència i presència preventiva ha concentrat la major part de la feina de camp. En total s'hi van registrar 1.818 actuacions, de les quals 1.416 van estar motivades per conductes incíviques o alteracions de la convivència a l'espai públic, mentre que 402 van atendre requeriments ciutadans per molèsties de soroll. Aquestes operacions es van basar en un reforç de la presència de patrulles en zones sensibles per tal de garantir el descans veïnal durant les hores nocturnes.
D'altra banda, l'eix centrat en l'oci nocturn, la prevenció de violències sexuals i els itineraris segurs va sumar 330 actuacions, un 11,6% dels serveis del pla. En destaquen 72 inspeccions a establiments d'oci nocturn i 35 intervencions motivades per conflictes o alteracions de l'ordre a la via pública. Finalment, l'àrea de coordinació transversal va comptabilitzar 78 accions, repartides entre 67 operatius amb diferents serveis municipals i 11 dispositius conjunts amb el Cos de Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional.
En conjunt, la Policia Municipal va tancar el període amb un volum global de 4.694 actuacions registrades a la ciutat. D'aquest total, 2.852 serveis van estar vinculats directament als eixos estratègics del pla nocturn d'estiu, mentre que les 1.842 intervencions restants van formar part de l'activitat ordinària del cos local.