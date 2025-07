El terrassenc Samuel Martínez, nou representant de la Joventut Socialista Europea

En el marc del 17è Congrés de la Joventut Socialista Europea (YES), el terrassenc Samuel Martínez, secretari de Política Europea i Internacional de la Joventut Socialista de Catalunya (JSC), ha estat escollit com a representant català al bureau de l’organització. Aquest òrgan, format per un grup reduït de dirigents, és l’encarregat de definir i coordinar les línies estratègiques de la YES a escala continental, garantint la veu de la joventut socialista en els debats sobre el futur d’Europa.

Martínez ha celebrat que “Catalunya manté una bona representació” i ha posat en valor “la coordinació excel·lent amb la resta de la família socialista europea, que enforteix la manera com treballem les polítiques públiques a casa nostra”.

El congrés també ha renovat la cúpula de la YES: João Martins (França) ha estat escollit president i Irja Vaateri (Finlàndia), nova secretària general. La bona relació de Martínez amb tots dos reforça la posició de la JSC dins l’organització.

Amb aquesta elecció, la Joventut Socialista de Catalunya consolida la seva presència a Europa i reafirma el seu compromís "amb una Europa més justa, feminista i progressista, amb la joventut al centre de les polítiques", afirmen.