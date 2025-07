Els Minyons descarreguen un 4 de 9 amb folre amb una dona als baixos del castell per primera vegada

Els Minyons de Terrassa marxen de vacances per la porta gran després d'una gran actuació a la diada de Les Santes de Mataró. Els malves van começar amb un pilar de 4 caminant per la plaça mataronina, per donar pas a el 3 de 9 amb folre. I diem "el" 3 de 9 perquè va ser el número 25 que els de Terrassa han descarregat consecutivament sense caure.

Tot i la fita, els plats forts estàven encara per arrivar. Els de Cal Reig van executar el seu gama extra per antonomàsia, el 2 de 9 amb folre i manilles. A més, per primera vegada a la història de la colla castellera, una dona va formar part dels baixos del 4 de 9, que també van poder descarregar. L'encarregada, la Berta Huguet, va dir això als micròfons de La Xarxa, després d'aconseguir-ho:

Els Minyons van dur a terme uns pilars de 6 i 5 que van donar per finalitzada una diada on també van participar els amfitrions, els Capgrossos de Mataró, i els Castellers de Vilafranca.

Pau Heitman

Ara, els malves marxen de vacances d'estiu amb un viatge a Euskal Herria inclòs la segona setmana d'agost, on actuaran a les viles de Larrambetzu i a Laudio els dies 15 i 16 respectivament.