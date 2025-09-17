Els veïns de Sant Pere reclamen la reparació de l’aire condicionat al Casal del barri: "La climatització no és un luxe"

L’Associació de Veïns de Sant Pere denuncia públicament la manca de climatització al Casal de barri, situat al passeig de Vint-i-dos de Juliol, 334. Des de mitjans de juliol, l’equipament no disposa d’aire condicionat i la situació ja s’allarga dos mesos. “La climatització aquí al casal no és un luxe, és indispensable per garantir unes condicions òptimes de funcionament”, ha remarcat la presidenta de l’entitat, Asun Soler. Segons expliquen des de l’AV, l’Ajuntament de Terrassa —responsable de la gestió de l’espai— està al corrent de la incidència.
El consistori va enviar tècnics a reparar l’aparell durant l’agost, quan l’equipament romania tancat, i assegura que el sistema ja està arreglat. Malgrat això, l’engegada prevista per a principis de setembre encara no s’ha fet efectiva. La causa, segons fonts municipals traslladades als veïns, és un problema administratiu: l’empresa que fins ara assumia el servei ja no en té la responsabilitat, i la nova adjudicatària encara no ha completat els tràmits necessaris per posar-lo en marxa.
Des de l’Associació de Veïns temen que el retard s’allargui fins a l’hivern, cosa que agreujaria la situació: “Si ara és un problema, encara ho serà més quan arribi el fred i necessitem la calefacció. Ens preocupa que seguim igual”, ha alertat Soler.