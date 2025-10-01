En marxa la segona edició del concurs gastronòmic popular de Terrassa

Terrassa viu aquests dies la segona edició del concurs gastronòmic impulsat pel divulgador gastronòmic Héctor Vázquez sota el perfil Comer_Terrassa, una iniciativa que vol donar veu a la ciutadania i visibilitat als restaurants de la ciutat. Les votacions, que es van obrir dimarts passat i es tancaran el pròxim diumenge 5 d’octubre, ja han superat les xifres de participació de la primera edició, quan es van recollir més de 2.000 vots, i se situen en més de 3.700 votacions.
L’objectiu del concurs és crear comunitat i implicar la gent en la vida gastronòmica local, segons explica l’organitzador: “Jo puc donar la meva opinió al canal, però volia trobar una manera que la gent també pogués expressar-se i decidir quins són els seus restaurants preferits. L’any passat la resposta va ser molt bona i enguany la participació encara és més gran.”
Enguany, a diferència de la primera edició en què el llistat de restaurants nominats el va elaborar un sol perfil, s’ha configurat un jurat de cinc persones vinculades a la restauració i al comerç local: Comer_Terrassa, el foodie Marc Boines (amb més de 57.000 seguidors), el perfil gastronòmic Tasta’l, el chef terrassenc Artur Martínez —amb estrella Michelin i premi Gent de Terrassa— i el tinent d'alcalde i regidor de Comerç, Xavier Cardona. Entre tots han fet la preselecció de locals: 20 candidats a millor restaurant de Terrassa i 12 propostes per a la resta de categories: millor hamburgueseria, millor pizzeria, millor restaurant internacional, millor forn/pastisseria, millor botiga d'alimentació i millor restaurant revelació.
Els guanyadors es donaran a conèixer a partir del 5 d’octubre al perfil de Comer_Terrassa, i rebran una distinció en forma d'enganxina que podran exhibir a les seves façanes. “És una manera de reconèixer la feina dels restauradors i d’ajudar-los a guanyar visibilitat. També anima la gent a sortir, a tastar i a descobrir locals que potser desconeixia”, afegeix Vázquez.