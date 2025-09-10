Endesa executarà les connexions de serveis pendents al camí de Can Gonteres

Endesa iniciarà el pròxim 30 de setembre les connexions de serveis que queden pendents al camí de Can Gonteres (VC-019/B-6431), a Terrassa. Aquests treballs permetran completar la remodelació d’aquesta via, finalitzada el passat abril després de set mesos d’obres. Posteriorment, es duran a terme la construcció d’una nova cuneta i d’un col·lector pendent, actuacions que es preveu que quedin enllestides durant l’últim trimestre de l’any.
Aquest matí s’ha dut a terme una visita institucional a la zona per conèixer de prop el resultat del projecte. Hi han assistit l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Mobilitat, Xavier Cardona; la regidora d’Obres Públiques, Montserrat Alba; i la tinenta d’alcalde i regidora del Districte 5, Patricia Reche. També hi han estat presents el diputat i president delegat de l’àrea d’Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès; el gerent de Serveis d’Infraestructures viàries i mobilitat de la Diputació, Valentí Aceña; i representants de l’associació veïnal de Can Gonteres.
Les obres, iniciades el setembre del 2024, han tingut com a objectiu millorar la seguretat viària i l’accessibilitat de l’entorn. Entre les actuacions executades destaca l’eixamplament de la calçada i l’execució d’una nova vorera al marge esquerre de la carretera, que dona continuïtat a la ja existent i facilita el pas de vianants.
El projecte també ha inclòs la instal·lació de nous punts de llum a la cruïlla d’accés a la urbanització i a l'encreuament amb l’Anella Verda, així com la substitució de la cuneta triangular formigonada per una cuneta de formigó transitable. S’han reposat els serveis afectats per les obres, eliminant els trams que discorrien sota la calçada, i s’ha construït un nou pas de vianants i bandes reductores a l’entrada de la urbanització.