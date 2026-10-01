Les Fonts tanca el calendari de festes de barri a Terrassa

Les Fonts dona el tret de sortida a la seva Festa Major 2026, la darrera festa de barri de l'any a Terrassa. Des d'aquest dijous fins al diumenge 4 d'octubre (amb algun acte puntual posterior), el barri s'omplirà de cultura popular, gastronomia, música i activitats per a totes les edats, tot i que les entitats organitzadores mantindran un ull posat en el cel davant les previsions de pluja, que podrien obligar a modificar o adaptar algun dels actes previstos a l'aire lliure.
La celebració arrenca oficialment aquest dijous 1 d'octubre amb la inauguració de l'exposició de patchwork, ganxet, llana i puntaires al vestíbul del C. Cívic Torre Julià a les 19.30 hores, mostra que es podrà visitar fins al 9 d'octubre. A les 20 hores tindrà lloc el Pregó de Festa Major als exteriors del mateix centre cívic.
La jornada de divendres començarà amb un ambient ben dolç gràcies a la xocolatada popular (17.30 hores) al passeig de la Riera, seguida d'una MasterClass de ioga, zumba i sevillanes a la pista poliesportiva i un taller d'skate per a joves a partir d'11 anys al pati de l'escola Pilarín Bayés (de 18 a 20 hores).
Al vespre, l'adrenalina serà la protagonista amb el Correfoc dels Diables de Sant Quirze a les 21.30 hores, que recorrerà la plaça Nova, el passeig de la Riera i els carrers de Baix Riera, Sant Ramon i Josep Ribas. Per tancar la nit, l'esplanada del passatge Lola Anglada acollirà la sessió de DJs locals "La Nit Vibra. FontFest" a partir de les 23 h.
Dissabte d'activitats familiars, tradició i convivència
El dissabte 3 d'octubre concentrarà gran part dels actes centrals:
Matí tradicional (10 a 13 hores): Trobada de puntaires, trobada de Les Fonts Abriga, dibuix i jocs tradicionals a la pista poliesportiva, i la visita dels Gegants de Les Fonts a les residències de gent gran.
Vermuts veïnals: A les 12 hores se celebrarà el vermut literari “Els fantasmes de Can Falguera” i a les 13 hores el vermut del barri amb la creació d'un grafit en directe a la plaça Gran.
Esport i infants: A la tarda s'ha programat la cursa/caminada no competitiva "El barri corre, Les Fonts vibra" (16.30 a 18 hores) i la Tarda Canalla (17.30 a 20.30 hores) al pati de l'escola Pilarín Bayés amb inflables, futbolí humà i tallers.
Nit de Festa Major: La pista poliesportiva acollirà el Sopar a la fresca (20.30 hores) i la posterior actuació de Toni Torres i karaoke (de 21.30 a 01 hores).
Diumenge de paelles, fira i fi de festa amb focs
El darrer dia de celebració principal arrencarà d'hora amb la Fira d'artesans i de 2a mà al carrer Josep Mitats (de 9 a 18 hores). La cultura popular tornarà a sortir al carrer a les 11 hores amb la Cercavila de la Colla Gegantera (amb plantada davant la parròquia de Nostra Sra. del Roser), la missa de Festa Major (12 hores) i el ritme de la batucada a la plaça Nova (12.45 hores).
El migdia tindrà aroma gastronòmic amb la popular Demostració Gastronòmica de Paelles (degustació a les 14 hores a la pista poliesportiva). Ja a la tarda, el ritme dels anys 80 i 90 s'apoderarà del Tardeig de Festa Major (17 hores), i el punt i final el posarà el tradicional Castell de Focs al Pont Nou a les 20.45 hores.
Programa complert, aquí