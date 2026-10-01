El Bitxo del Torrent Mitger celebra 10 anys de foc en comunitat

El foc, el ritme dels tabals i la cultura popular tornen a prendre el barri de Poble Nou-Zona Esportiva aquest dissabte, 3 d'octubre, en una data de celebració rodona. La X Trobada de Bestiari "Can Roca Crema" arriba a la seva desena edició consolidada com una de les cites de foc de referència a la ciutat. Organitzada per la Colla del Bitxo del Torrent Mitger, l'entitat torna a fer bategar el seu barri des de l'espai central de la festa, la plaça de Can Roca, amb un programa ambiciós que no només reunirà bèsties d'arreu de Catalunya sinó que rendirà tribut a una de les grans creadores de la imatgeria festiva catalana.
Un homenatge a l'artesania de la mestra Dolors Sans
El fil conductor d'aquest desè aniversari serà el reconeixement públic al treball de Dolors Sans, la reconeguda artista i constructora de Vilafranca del Penedès, responsable de donar vida a totes les figures convidades que visitaran Terrassa en aquesta edició. Les eines i la creativitat de Sans seran les grans protagonistes a través d'unes peces que destaquen pel seu valor artístic i pirotècnic:
Drac Gairó (Creixell): Estrenat el 2025 i inspirat en la sargantana de cua roja autòctona, compta amb 22 punts de llançament de foc i una colla de 35 membres.
Drac Espurna del Castell de Calafell: Una espectacular figura de 40 kg creada el 2022 on destaca la figura del cavaller Guerau de Palou cavalcant sobre la bèstia.
Drac dels Monjos (Santa Margarida i els Monjos) i L'Abraxas (Palau-solità i Plegamans), que completen el cartell d'excepció d'aniversari.
Més participació veïnal: la canalla pren el relleu
La gran novetat d'enguany arrencarà ben d'hora al matí per obrir la festa a tot el veïnat de Poble Nou-Zona Esportiva. Amb la voluntat d'involucrar les noves generacions en la tradició del barri, la jornada s'iniciarà a les 11 hores amb tallers infantils i xocolatada, on els més petits podran construir els seus propis elements festius.
Aquest treball col·lectiu culminarà a les 12 hores amb la 1a Cercavila Infantil Participativa, una crida oberta a les famílies per sortir als carrers a lluir dracs, capgrossos o timbals casolans. La matinal es tancarà amb el tradicional Ball del Bitxo (13 hores) i una botifarrada popular amb vermut musical (13.30 hores) per agafar forces.
La nit on la plaça es torna foc
A la tarda arribarà el plat fort de la pirotècnia. A partir de les 18 hores, les bèsties quedaran exposades a la plantada a la Plaça de Can Roca, punt de partida des d'on arrencarà a les 19 hores la tradicional cercavila pels carrers del barri.
L'espectacle tindrà el seu punt àlgid a partir de les 19.30 hores amb els balls de lluïment de les colles participants. Després de fer ressonar el barri amb la Tabalada (20.15 hores), la jornada es clourà amb la gran Plaça de Foc, el colofó daurat per celebrar una dècada d'història del Bitxo del Torrent Mitger fent cremar la tradició a Poble Nou-Zona Esportiva.