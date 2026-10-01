El PSC i la USOC denuncien que els treballadors queden fora de la nova licitació dels menjadors

El PSC de Terrassa i la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) denuncien que l'Ajuntament de Terrassa ha exclòs els representants dels treballadors i treballadores dels menjadors escolars de l'elaboració dels nous plecs de condicions per a la futura licitació del servei. Les dues organitzacions sostenen que "aquesta participació va ser aprovada expressament al ple municipal el maig del 2026".
El regidor socialista Carlos Lázaro considera que "l'Ajuntament no pot actuar uniliteralment en contra d'una qüestió que els representants del ple vam considerar com a necessària, que és que la nova licitació incorpori aportacions de tots els agents implicats en el servei de menjadors". En aquest sentit, el PSC i la USOC consideren que "la decisió de deixar fora els representants dels treballadors no només suposa un incompliment de l'acord adoptat, sinó que també es perd l'oportunitat d'incorporar al futur contracte l'experiència i el coneixement de les persones que treballen cada dia als menjadors escolars".
La proposta aprovada especificava que, durant l'elaboració del plec de condicions, "la comunitat educativa, els representants dels treballadors i treballadores i els grups municipals poguessin disposar de la documentació necessària per fer les aportacions pertinents dins dels terminis establerts per l'Ajuntament".
Segons el candidat socialista a l'alcaldia de Terrassa, Javi García, "que el govern municipal compleixi els acords que s'aproven al ple ha de ser una exigència bàsica en el funcionament democràtic de l'Ajuntament". En aquest sentit, García apunta que, en la reunió del Consell Escolar Municipal que té lloc aquest dijous 1 d'octubre, el PSC sol·licitarà el compliment de l'acord.
Problemes als centres?
La USOC aprofita la denúncia per posar sobre la taula diverses mancances que, segons el sinficat, afecten actualment els menjadors escolars de titularitat municipal. Javier Mármol, representant del sindicat USOC, defensa que "els treballadors coneixem directament les necessitats dels centres educatius i les mesures que poden contribuir a millorar el servei".
Des de la USOC també posen el focus en l'estat de les cuines i en la seva capacitat per assumir la feina. "Moltes cuines són antigues i no estan preparades per al volum de treball actual. El nombre d'alumnes que utilitzen el menjador ha augmentat, però les instal·lacions i els equips no s'han adaptat a aquesta realitat", assenyalen.
En aquest sentit, el sindicat concreta que "hi ha cuines sense marmita, sense fregidora i centres on es cuina per a més de 400 nens i nenes amb un forn molt antic". A més, apunta que algunes cuines també preparen menjar per transportar-lo a altres escoles, tot i no disposar "de les instal·lacions i l'equipament adequats" per assumir aquesta tasca. Segons la USOC, aquesta situació s’agreuja per “les avaries i les demores en les reparacions”.
Per això, el sindicat considera que “la qualitat del servei no pot dependre únicament de l’esforç diari de les plantilles” i reclama “revisar les necessitats de cada cuina, renovar la maquinària i adaptar les instal·lacions al nombre real d’àpats que s’elaboren, inclosos els destinats al servei transportat”.
La USOC també reivindica un major reconeixement per a les monitores dels menjadors. "També volem remarcar la falta de reconeixement i suport que pateixen les monitores", manifesta l'organització, que considera que aquestes treballadores desenvolupen "una tasca educativa, d'atenció i de cura fonamental".
El sindicat relaciona aquesta necessitat de reforç amb la diversitat creixent dels centres educatius. "Cada vegada hi ha més escoles inclusives i una major diversitat de necessitats entre l'alumnat", assenyala. Per aquest motiu, defensa que "les monitores necessiten reforços, formació i sport professional" i que "la inclusió requereix recursos suficients i no pot recaure únicament sobre la bona voluntat i l'esforç de les treballadores".
La USOC alerta, a més, de situacions de violència que, segons afirma, pateixen algunes monitores durant la seva jornada. “Hi ha monitores que pateixen cops, insults i mossegades durant la seva jornada, sense que s’adoptin mesures suficients per evitar que aquestes situacions es repeteixin”, afirma el sindicat, que reclama “una resposta coordinada que protegeixi les treballadores i garanteixi a l’alumnat l’atenció i l’acompanyament que necessita”.
Davant d’aquesta situació, la USOC reclama “la col·laboració de l’Ajuntament, de l’empresa i dels centres educatius per revisar les instal·lacions, reforçar les plantilles i establir mesures eficaces de prevenció i suport”. El sindicat considera que els menjadors escolars “mereixen el reconeixement i els recursos que corresponen a la seva importància”.