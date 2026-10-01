Un de cada quatre carrers més deteriorats de Terrassa ja té asfalt renovat

Terrassa ha destinat 16 milions d’euros a renovar l’asfalt de més de 200 carrers i avingudes des de l’inici del mandat. Una inversió que, segons les dades facilitades aquest dijous per l’Ajuntament, ha permès intervenir en el 25% dels vials que es trobaven en pitjor estat. El pla continuarà les pròximes setmanes amb l’inici de les obres a les avingudes de Portugal i Madrid, dues de les grans vies pendents de renovació. Amb aquestes intervencions s’haurà actuat en 441.000 metres quadrats de carrers i places.
L’alcalde, Jordi Ballart, ha presentat el balanç de les actuacions a l’avinguda de l’Abat Marcet, on s’ha completat la tercera i última fase de renovació del paviment, entre l’avinguda dels Jocs Olímpics i la de Josep Tarradellas. Els treballs han suposat una inversió superior als 500.000 euros i han permès renovar uns 10.500 metres quadrats de calçada. En conjunt, les tres fases executades des del 2024 han comportat una despesa d’aproximadament un milió d’euros. "Era una via principal, amb molta mobilitat de vehicles cada dia, que estava en unes condicions molt precàries i que requeria una intervenció", ha explicat Ballart. L’alcalde ha defensat que la millora dels carrers i les places és una de les prioritats del mandat i ha recordat que el govern va dedicar la primera part del període a analitzar tècnicament l’estat de la xarxa viària per determinar quines actuacions eren més urgents.
Portugal i Madrid, les properes
El calendari preveu que les obres a l’avinguda de Portugal comencin el 5 d’octubre. La intervenció servirà per millorar el ferm d'una via estratègica per al polígon industrial Nord i per a la connexió de la ciutat amb la futura Ronda Nord. També durant les pròximes setmanes està previst iniciar la renovació de l’avinguda de Madrid, que l’Ajuntament situa entre les darreres grans avingudes pendents d’actuació.
Paral·lelament, s’han executat treballs a altres punts de la ciutat, com a l’avinguda del Vallès, que s’han renovat diversos trams entre el carrer d’Alemanya i els ponts de Navarra i Extremadura, amb una superfície asfaltada d’uns 14.000 metres quadrats i una inversió superior al milió d’euros. L’actuació s’ha complementat amb la plantació de 65 arbres i la incorporació de sistemes de drenatge sostenible.
També s’han renovat trams de la rambla de Francesc Macià, l’avinguda de les Glòries Catalanes i l’avinguda de Barcelona, on els treballs, amb una inversió superior als 500.000 euros, s’han d’acabar durant els primers dies d’octubre. En aquest darrer cas, a més de l’asfaltat, s’han fet millores a les voreres, el carril lateral i el mobiliari urbà.
Intervencions també als barris
Ballart ha volgut remarcar que el pla no se centra exclusivament en les grans avingudes i que s’estan "fent intervencions a pràcticament tots els barris", citant actuacions a les Fonts i les previstes a Can Parellada, Can Palet i Ca n’Anglada. La cap d’Obra Pública, Montserrat Prat, ha explicat que les actuacions es decideixen a partir de les deficiències detectades en cada vial, i que la vida útil aproximada de l’asfalt és de 15 anys de mitjana. "Hi haurà trams que fem de manera generalitzada perquè l’envelliment és comú a tot el carrer, i en altres només actuem allà on s’ha detectat una deficiència més important", ha detallat. Així, quan el deteriorament és superficial, es renova la capa superior del paviment per allargar-ne la vida útil amb un cost menor. En canvi, quan els desperfectes afecten capes més profundes, s'hi intervé de manera més completa. Les obres també incorporen, quan és possible, millores d’accessibilitat. A l’Abat Marcet, per exemple, s’han executat una vintena de rebaixos a les voreres.
A banda dels 16 milions destinats específicament als asfaltats, l’Ajuntament situa en 86,4 milions d’euros la inversió global en millora de l’espai públic durant els darrers quatre anys.