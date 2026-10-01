De la universitat a l'empresa: Terrassa connecta l'ecosistema innovador de 52 municipis de tot l'Estat

Terrassa ha acollit aquesta setmana la novena edició de l'Innpulso Emprende, la trobada anual de la Red Innpulso —impulsada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats—, que ha reunit més de 200 assistents entre càrrecs electes, personal tècnic municipal i representants de l'ecosistema emprenedor. Malgrat que la meteorologia va dificultar l'assistència d'algunes delegacions en la jornada d'obertura, la cita va completar amb èxit dos dies de treball i intercanvi d'iniciatives.
Transferència de tecnologia a l'ESEIAAT UPC
La primera jornada va tenir lloc a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT UPC) i es va centrar en la transferència de coneixement i tecnologia entre administracions, universitats, centres de recerca i el sector privat.
En el marc de la benvinguda institucional, l'alcalde Jordi Ballart va remarcar que "la innovació només és possible des de la col·laboració i el treball en xarxa entre administracions, universitats, centres tecnològics i empreses". Ballart va afegir que formar part d'aquesta xarxa "permet compartir coneixement, generar noves oportunitats i impulsar projectes que millorin la qualitat de vida de la ciutadania".
Projectes d'innovació i representació local
El Teatre Principal va acollir la segona jornada dedicada a la presentació de les propostes empresarials seleccionades per cada municipi. Terrassa va estar representada per l'empresa Hercal Zero, guanyadora del Premi Muncunill a la Innovació 2025 en la categoria local.
El gerent de la companyia, Miguel Ángel Pérez Peñalva, va exposar la seva aposta per l'economia circular: "Presentem un projecte de valorització de residus de la construcció i la demolició per obtenir àrids reciclats i fabricar formigó sostenible".
Guardons de l'edició 2026
L'esdeveniment va concloure amb el lliurament de les distincions Innpulso Emprende 2026:
Ciutat Laboratori: Alsis IoT (Palència)
Serveis Públics: Aldeas Activas (Santander)
Transferència de Coneixement i Talent: AIQUOS (Cerdanyola del Vallès)
Resiliència Climàtica: EDEN BLUE (Gandia)
Innovació Rural per a la Cohesió Territorial: Fibras Naturales Canarias (FNC) (Las Palmas de Gran Canaria)
Premi del Públic: Fibras Naturales Canarias (FNC)