ERC defensa el català, la biodiversitat i el benestar animal amb tres propostes al ple

El grup municipal d'Esquerra Republicana ha presentat tres iniciatives al ple municipal d'aquest mes de maig per "reforçar el compromís de la ciutat amb la llengua catalana, el medi ambient i el benestar animal". Les propostes responen a tres àmbits clau amb una mirada comuna: "una ciutat més inclusiva, saludable i preparada per als reptes socials i ambientals actuals".

A l'últim ple, els republicans van promoure un Pacte Local per la Llengua. Ara, proposen que Terrassa s'adhereixi formalment al Pacte Nacional, impulsat pel Govern i signat per entitats, sindicats i partits. El pacte preveu més de 200 mesures i una inversió de 200 milions d'euros anuals per sumar 600.000 nous parlants en cinc anys.

La portaveu d'ERC, Ona Martínez, manifesta que "volem que Terrassa sigui part activa d'aquest compromís col·lectiu per garantir el dret a viure plenament en català". És per això que el grup republicà ha impulsat un "Pacte Local que posa el focus en el treball conjunt amb entitats, escoles, comerços i ciutadania", apunta Martínez, afegint que "ara volem sumar la ciutat a una estratègia de país ambiciosa i valenta". Amb aquest doble compromís -local i nacional-, el grup municipal vol "reforçar el paper de Terrassa com a ciutat d'acollida, plural i compromesa amb la llengua com a eina de cohesió i igualtat".

ERC insisteix en el paper clau dels ajuntaments "per fer efectives aquestes mesures, amb accions concretes en àmbits com l'atenció ciutadana, la cultura, el lleure o el comerç local".

Nova gestió verda

A petició de les entitats ADENC, La Paparola i Ecologistes de Catalunya, els republicans presenten una proposta per "transformar la gestió de les segues als parcs, jardins i escocells urbans". Tal com remarca el regidor Pep Forn, aquesta proposta és "fruit del compromís d'entitats que treballen dia a dia per una Terrassa més verda i sostenible".

La iniciativa aposta per "una jardineria sostenible que preservi els herbassars com a hàbitats per a insectes pol·linitzadors i altres espècies essencials per als ecosistemes urbans". Alerten que la gestió actual, basada en segues intensives i l'ús d'herbicides, està destruint petits hàbitats urbans que podrien funcionar com a refugi per a insectes pol·linitzadors i altres espècies clau per a l’equilibri ecològic.

Tot plegat, el text planteja "aplicar segues selectives, revegetar amb espècies autòctones i resilients al canvi climàtic i informar la ciutadania sobre aquestes pràctiques amb cartells i canals municipals".

“El verd urbà pot ser molt més que decoració. Pot ser vida i connexió amb la natura”, defensa Pep Forn, i afegeix que “confiem que l’Ajuntament faci un pas endavant i lideri aquest canvi de model que ja s’aplica en ciutats com Girona, Granollers o Castelldefels, i que permet reduir costos i, alhora, fomentar la presència de fauna beneficiosa com les abelles o les papallones.”

Animals de companyia i emergències

Finalment, ERC busca un acord de Junta de Portaveus per "incorporar el benestar animal en els protocols de protecció civil". La proposta pren com a referència l'episodi de l'apagada elèctrica del passat 28 d'abril, "que va evidenciar mancances importants en la resiliència dels serveis bàsics i la necessitat de revisar protocols d'actuació. El grup demana mesures específiques per "garantir que els més de 26.000 animals de companyia registrats a Terrassa siguin protegits en situacions d'emergència".

Sobre els animals de companyia, Ona Martínez subratlla que "no podem oblidar que formen part del nucli familiar de moltes llars i que també pateixen les conseqüències d'una crisi o catàstrofe". Amb aquest acord, ERC vol garantir "una resposta més humana, responsable i coordinada davant situacions d'emergència, on es tingui en compte no només les persones, sinó també els animals que conviuen amb elles".