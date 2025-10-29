ERC donarà veu al ple als veïns de Les Fonts en risc de quedar-se sense llum

El grup municipal d'ERC ha explicat aquest dimecres la proposta que portarà al ple per donar suport i que es garanteixi el subministrament elèctric a les 26 famílies que viuen en una urbanització de Les Fonts, on les cases estan acabades i disposen de la cèdula d’habitabilitat, però encara no compten amb la llicència de primera ocupació.
Segons ha afirmat el portaveu republicà, Pep Forn, la situació es deu al fet que la promotora inicial de les obres no va executar un projecte d’electrificació que incloïa retirar cinc torres de mitja tensió. "La meitat del projecte es va reconvertir en autopromoció dels veïns, però ells només són autopromotors de casa seva, no de l’urbanització en conjunt", ha detallat Forn.
El portaveu ha subratllat la vulnerabilitat de les famílies, que es troben en un estat provisional d’obres i han rebut amenaces de tall de llum. "Aquí demanem que l’Ajuntament els acompanyi, els assessori i trobi una solució definitiva perquè les cases tinguin el subministrament assegurat", ha afegit.
Forn ha criticat que l’Ajuntament "sembla que ha mirat cap a una altra banda, adduint que la culpa seria de la Generalitat i del procediment tècnic seguit per atorgar les cèdules d’habitabilitat". "Sí, tècnicament és correcte, però aquestes famílies no tenen la connexió definitiva a l’electricitat. És un risc de vulnerabilitat energètica que s’ha de resoldre", ha insistit.
ERC s’ha ofert com a veu dels veïns al plenari perquè aquests van presentar una petició d'intervenció que no va entrar en termini. "Per dos dies es volia demorar el debat un mes", ha lamentat Forn.
"Estem defensant uns veïns que tenen una problemàtica greu. La proposta és ajudar-los i acompanyar-los", ha explicat. L’objectiu també és evitar que situacions similars es repeteixin en altres obres, tot i que l’Ajuntament assegura que aquest cas és excepcional.
Segons ha matisat Forn, en aquest moment s’està negociant la redacció de la proposta, "ja que l’Ajuntament ha fet una contraproposta que els veïns no han acceptat, i ara es busca un acord. La nostra funció, en aquest cas, és actuar com a facilitadors de la solució".
A més d’aquesta proposta, Esquerra ha recordat altres iniciatives que presentarà en la sessió plenària de divendres, com la petició per a la devolució de la Casa del Poble i béns requisats durant el franquisme, així com una proposta perquè els autònoms amb ingressos inferiors a 80.000 euros anuals no estiguin obligats a facturar IVA.