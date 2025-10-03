ERC reclama retirar Drets Humans a Junts per no sumar-se al suport a la flotilla solidària

ERC Terrassa ha recriminat Junts per desmarcar-se de la declaració de suport a la Global Sumud Flotilla i demana que es retirin les responsabilitats de Drets Humans a la regidora Montserrat Caupena.
L’Ajuntament de Terrassa va aprovar aquest dijous una Declaració Institucional per denunciar l’atac de l’exèrcit israelià contra la Global Sumud Flotilla, que transportava ajuda humanitària a la població de Gaza en aigües internacionals. El text, que reafirma la denúncia del genocidi que, segons els grups promotors, pateix el poble palestí, també expressa la solidaritat de la ciutat amb la població de Gaza i amb les persones activistes que intenten fer-los arribar suport.
La declaració institucional va tirar endavant amb els vots favorables de Tot per Terrassa, PSC i ERC. No obstant això, Junts per Terrassa no va donar-hi suport, un fet que Esquerra Republicana qualifica de "greu i preocupant".
ERC subratlla que aquest posicionament adquireix una dimensió “encara més lamentable” pel fet que la regidora Montserrat Caupena, del grup de Junts, és qui ostenta les competències en matèria de Drets Humans dins del cartipàs municipal.
“El fet que la persona delegada pel mateix alcalde per defensar els drets humans mostri una manca de claredat tan gran en una qüestió com aquesta l’inhabilita per continuar exercint aquesta responsabilitat”, ha declarat el regidor republicà Pep Forn. “Li demanem a l’alcalde que li retiri les atribucions i que les assigni a algú realment compromès amb els drets humans, algú que no tingui dubtes entre qui és l’agressor i qui és la víctima", ha reblat.
Tot i que Junts va votar a favor d’una declaració institucional per la fi de la guerra a Gaza al ple del passat divendres, Forn ha puntualitzat que ERC i PSC van esmenar aquell document per incloure-hi explícitament la condemna al genocidi, una dotació econòmica extraordinària per a la reconstrucció de Gaza i el suport als moviments socials. “Junts ha jugat aquest doble joc més d’una vegada: denuncien, però a mitges”, ha criticat.
“El rebuig a les actuacions de Hamàs, que nosaltres compartim, no pot justificar en cap cas la massacre i el genocidi del poble palestí”, ha sentenciat.
Per tot plegat, ERC considera “incoherent i incompatible” que una representant que no ha volgut donar suport a una declaració “bàsica en defensa dels drets humans i del dret internacional” continuï exercint aquestes funcions. “Volem que aquesta responsabilitat no estigui en mans d’algú amb fissures i dubtes”, ha conclòs Forn.