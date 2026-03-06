Es detecta un nou cas de pesta porcina a Terrassa i el brot ja s'estén fins al Baix Llobregat

La crisi de la pesta porcina africana (PPA) no perd intensitat a Terrassa. Segons les dades d'última hora del Departament d’Agricultura, recollides per Nació Digital, s'han confirmat 21 nous casos de senglars infectats, un dels quals s'ha detectat a Terrassa. Aquesta nova dada confirma que, tres mesos després de l'inici del brot, la ciutat continua sent un dels punts actius de la malaltia.
Més enllà del nou positiu a casa nostra, el virus ha fet un salt geogràfic significatiu. El darrer balanç del conseller Òscar Ordeig confirma l'arribada de la PPA a Sant Just Desvern, el vuitè municipi afectat a Catalunya. D'aquesta manera, el virus surt del nucli inicial del Vallès Occidental per expandir-se pel Baix Llobregat, seguint el corredor natural dels senglars cap al sud.
Terrassa es manté en la "zona zero"
Tot i que l'avanç cap a zones més urbanitzades redueix el risc per a les explotacions porcines, la presència de nous casos a Terrassa obliga a mantenir la guàrdia alta. Cal recordar que la nostra ciutat forma part del grup de municipis amb les restriccions més severes:
- Accés prohibit: Es manté la prohibició d'entrar a les zones forestals i camins del medi natural de Terrassa.
- Mesura de contenció: L'objectiu és evitar que el moviment de persones, ciclistes o gossos transporti accidentalment el virus a zones netes.
Balanç de municipis afectats
Fins a la data, la llista de localitats amb senglars positius (que ja sumen 216 animals en total) és la següent:
- Vallès Occidental: Terrassa, Cerdanyola del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sant Cugat del Vallès i Rubí.
- Baix Llobregat: Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern.
S'espera que aquest matí el conseller Ordeig comparegui des de Lleida per detallar l'estat actual de l'emergència i si s'aplicaran mesures addicionals per frenar aquest degoteig de casos.