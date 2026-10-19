Es manté activa l'emergència municipal per risc d'inundacions: arriben pluges d'alta intensitat a Terrassa

El Pla d’Emergència Municipal per risc d’inundacions es manté activat en fase d’alerta a Terrassa per decisió de l’alcalde, Jordi Ballart. La mesura respon a l’avís per pluges de forta intensitat i les previsions d’acumulació d’aigua emès pel Servei Meteorològic de Catalunya, així com a l’activació en alerta del pla INUNCAT per part de Protecció Civil de la Generalitat.
Segons les previsions, les pluges continuaran durant aquest dilluns i que s’allargaran fins dimarts, 20 d'ctubre. A Terrassa, l’episodi de major intensitat es pot produir avui dilluns entre les 18 i les 21 hores, quan la tempesta podria anar acompanyada d’episodis de vent. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha activat diverses mesures preventives per minimitzar possibles afectacions i garantir la seguretat ciutadana.
Mesures d’avís i recomanacions a la població
Aquest matí s’ha reunit el Comitè Tècnic d’Emergència Municipal, amb la presència de la regidora de Protecció Civil, Ruth Hibernón, per valorar la situació i coordinar els serveis municipals.
Entre les accions acordades, el servei de Mobilitat alertarà de la situació a través de les pantalles instal·lades a la via pública i als mercats municipals. Així mateix, es reforçaran els avisos pel telèfon 010 i per les xarxes socials municipals, des d’on es recomanarà evitar desplaçaments innecessaris i actuar amb previsió i prudència. Es demana especialment no apropar-se ni aparcar vehicles a torrents, rieres i zones inundables.
D'altra banda, s'informarà als esplais i clubs esportius de la situació, recomanant que les persones se segueixin mantenint als recintes on es fa l’activitat fins que es calmi el temporal. Durant la tarda-vespre, l’Ajuntament recomana no accedir als parcs i jardins municipals i evitar zones arbrades. A nivell particular, s’aconsella recollir tendals, para-sols i elements que puguin ser arrossegats pel vent.
A nivell d’organització interna, l’Ajuntament indicarà a tots els treballadors i treballadores municipals que es mantinguin en els seus respectius centres de treball mentre es produeixi l’episodi de temps violent.
Actuacions preventives i d'atenció social
L'empresa municipal Eco-Equip ha prioritzat la neteja d'embornals i clavegueram als punts més crítics de la ciutat. Així mateix, s’han dut a terme revisions a les barreres de les rieres i a les lleres per evitar la presència de branques de grans dimensions que puguin obstaculitzar els ulls dels ponts o el pas de l’aigua.
En l’àmbit social, els equips de Serveis Socials fan seguiment de les persones en situació de sensellarisme per garantir la seva seguretat, i el Consistori obrirà l’Andana amb una vintena de places ampliades.
Finalment, l'Ajuntament recorda que l’accés a l’Anella Verda continua prohibit a causa de les restriccions derivades de la pesta porcina africana i la presència de porcs senglars.