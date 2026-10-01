Una sola cervesa i positiu en el control d'alcoholèmia: aquest és el nou límit marcat per la DGT que canviarà la vida dels conductors

Prendre una canya o una copa de vi abans d'agafar el cotxe té els dies comptats a Espanya. El Congrés dels Diputats va fer aquest dimarts 29 de setembre, un primer pas crucial per reduir de manera dràstica els límits d'alcoholèmia permesos en admetre a tramitació la Proposició de Llei del Grup Socialista, superant el seu primer obstacle parlamentari amb 173 vots a favor i 168 en contra.
Si la llei completa tot el seu recorregut parlamentari, la nova normativa suposarà una rebaixa històrica: la taxa màxima en aire espirat passarà dels actuals 0,25 mg/l a tan sols 0,10 mg/l (i de 0,50 a 0,20 g/l en sang). Aquest límit s'aplicarà de manera universal a tots els conductors, eliminant les diferències que fins ara existien entre els novells, els professionals i els conductors experimentats.
Quant alcohol permetrà realment el nou límit?
Les estimacions oficials de la Direcció General de Trànsit (DGT) deixen clar que la nova norma equivaldrà a la pràctica a una tolerància gairebé nul·la, ja que la majoria de consumicions habituals superaran directament la barrera dels 0,20 g/l en sang:
Cervesa (330 ml, 5º): En un home de 70 a 90 kg, un sol terç ja produeix una taxa estimada d'entre 0,21 i 0,28 g/l en sang, superant el límit. Dos terços l'elevarien fins a 0,43-0,55 g/l. En una dona de 50 a 70 kg, un terç suposa entre 0,34 i 0,48 g/l.
Vi o cava (100 ml, 12º): Un sol got produeix entre 0,16 i 0,20 g/l en homes (fregant o superant el límit) i entre 0,25 i 0,35 g/l en dones. Dos gots farien pujar la taxa fins a 0,31-0,40 g/l en homes i 0,50-0,69 g/l en dones.
Vermut (70 ml, 17º): Un got se situa entre 0,15 i 0,20 g/l en homes, mentre que en dones arriba als 0,25-0,34 g/l.
Licores (45 ml, 23º): Un got genera entre 0,13 i 0,17 g/l en homes i entre 0,21 i 0,30 g/l en dones.
Combinats i brandy (50 ml, 38º): Una sola copa o combinat fa saltar pels aires el límit, aconseguint entre 0,25 i 0,32 g/l en homes i entre 0,39 i 0,55 g/l en dones.
Nou quadre de multes i pèrdua de punts
El projecte preveu un escalonament de sancions considerablement més dur:
De 0,10 a 0,25 mg/l en aire (0,20 a 0,50 g/l en sang): Infracció greu, castigada amb 200 euros i la pèrdua de 2 punts.
De 0,26 a 0,50 mg/l en aire: Infracció molt greu, 500 euros i 4 punts.
Més de 0,50 mg/l en aire: Infracció molt greu, 1.000 euros i 6 punts.
Avisos de controls i calendari previst
El text iniciat pel Govern inclou una novetat respecte a intents anteriors: s'ha suprimit la prohibició d'avisar de la ubicació dels controls d'alcoholèmia i drogues a través d'aplicacions de missatgeria com WhatsApp o Telegram, una escletxa que permetrà als conductors continuar compartint aquestes alertes.
Després de superar aquest primer tràmit amb el suport d'ERC i l'oposició de PP i Vox, la proposta obre ara el seu període d'esmenes. El debat a la Comissió d'Interior es perllongarà fins a principis de 2027, amb la intenció que el text definitiu s'aprovi i es publiqui al BOE a la primavera de 2027. La mesura es justifica en les dades de l'Institut Nacional de Toxicologia, que revelen que més del 30% dels conductors morts el 2025 van donar positiu en alcohol.
Les noves regles que ja s'apliquen des d'avui
Aquest primer pas parlamentari coincideix en el calendari amb l'entrada en vigor, des d'aquest mateix 1 d'octubre, del nou Reial Decret de la DGT que modifica el Reglament General de Circulació.
Entre les noves mesures que ja són d'obligat compliment des d'aquest 1 d'octubre destaquen la fi de les excepcions del cinturó de seguretat per a taxistes i repartidors, la creació obligatòria del "carril d'emergència" al centre de la calçada durant les retencions a autopistes, i la fixació dels 15 anys com a edat mínima i el casc obligatori per circular en patinet elèctric (VMP). Així mateix, s'obliga els motoristes a portar guants en vies interurbanes i s'exigeix als cotxes canviar completament de carril per avançar ciclistes o vehicles avariats.