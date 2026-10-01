El Casal de la Dona interpel·la partits i sindicats per fixar els reptes del feminisme a Terrassa

El Casal de la Dona de Terrassa ha reunit aquesta setmana representants dels principals grups polítics de la ciutat i dels sindicats majoritaris en una taula rodona a l’Arxiu Històric de Terrassa. La trobada ha tingut com a objectiu situar a l’agenda pública les principals demandes del moviment feminista local i analitzar les mesures institucionals necessàries per avançar cap a la igualtat efectiva.
El debat ha comptat amb la participació de Lluïsa Melgares Aguirre (Tot per Terrassa), Montserrat Jiménez Molina (PSC), Ona Martínez i Viñas (ERC), Glòria B. Soria (Comuns Terrassa), Montse Ros Calsina (CCOO), i Ester Espigares Martínez i Elena González Pérez (UGT).
Diagnosi urbana: treballs de cura, habitatge i espai públic
La sessió s'ha dividit en dos blocs. El primer s'ha centrat en l'anàlisi de la realitat social i econòmica de les dones a la ciutat, posant l'accent en les condicions laborals derivades de l'externalització de serveis municipals, la bretxa salarial i l'oferta de places a les escoles bressol municipals.
Així mateix, s'han abordat qüestions relacionades amb el disseny urbà i la seguretat, com la il·luminació dels carrers, l'accés a l'habitatge per a famílies en situació de vulnerabilitat, la presència femenina en el nomenclàtor de la ciutat i la necessitat d'articular pressupostos amb perspectiva de gènere.
En l'àmbit de la salut i la seguretat, les participants han analitzat l'atenció a les violències masclistes i institucionals, l'evolució dels recursos destinats a la prevenció, l'impacte de les noves ciberviolències i el paper de la coeducació com a eina preventiva.
Compromís de seguiment i pròximes cites
En la segona part de la trobada, les representants polítiques i sindicals han exposat les seves propostes d'acció. Les diferents intervencions han coincidit en la importància de dotar les polítiques d'igualtat del pressupost necessari per al seu desenvolupament, així com d'establir mecanismes d'avaluació i seguiment de les mesures aprovades.
Des del Casal de la Dona s'ha informat que l'entitat recollirà les aportacions realitzades durant la taula rodona per fer-ne un seguiment continuat davant les institucions locals.
Aquest acte s'emmarca en la programació del 40è aniversari del Casal de la Dona de Terrassa, que es commemora al llarg d'aquest 2026. La pròxima activitat prevista per l'entitat serà la jornada "Coeducar per transformar. Abans, ara i sempre", que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre, de 9 a 14 hores, al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC).