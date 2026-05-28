Es restableix el servei de la línia S1 d'FGC entre Rubí i Terrassa Rambla després de l'avaria a la catenària

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha restablert el servei de trens de la línia S1 entre les estacions de Rubí i Terrassa Rambla amb una freqüència de pas d'un tren cada 10 minuts després del tall causat per una avaria a la catenària que s'havia produït a l'estació de les Fonts.
La incidència, que ha tingut lloc cap a les 11:30 hores, ha obligat a habilitar un transport alternatiu per carretera durant el migdia i la primera hora de la tarda. També ha tingut afectacions en la freqüència de pas general de les línies Barcelona - Vallès, ja que mentre han durat els treballs de reparació tant la línia S1 com la S2 han operat amb un tren cada 20 minuts.
Per garantir la mobilitat dels viatgers afectats pel tall, la companyia ha disposat de sis autobusos que han fet el servei alternatiu per carretera. En un primer moment, l'espera per agafar aquest transport ha generat cues i un cert nerviosisme entre els usuaris a causa de la calor, però la situació s'ha normalitzat de seguida que han arribat els primers vehicles. "Fa una calor insuportable, entenc que hi hagi avaries, però em preocupa arribar tard a la feina", lamentava Conchi López, una de les persones afectades, des del punt on els operaris d'FGC els donaven instruccions per esperar l'autobús. Tot i això, la situació s'ha normalitzat de seguida que han arribat els primers vehicles. Un altre viatger explicava que "aquestes coses passen, almenys han portat els autobusos força de pressa".
A les 15 hores, FGC ja preveia que la incidència es pogués reparar en un parell d'hores, la qual cosa ha permès finalment recuperar la circulació de combois al conjunt de la línia amb normalitat.