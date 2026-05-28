Miki Núñez, Lildami... presència terrassenca als Directes Estrella Damm 150

La presència de músics de Terrassa al cicle de concerts d'Estrella Damm i l’ASACC serà notable. El programa, inclòs en la commemoració dels 150 anys de l'empresa cervesera, 45 artistes en 45 concerts entre setembre i octubre a sales de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra. La nòmina d'artistes la integren, entre altres, Miki Núñez, Lildami i Galgo Lento.
Queralt Lahoz, Macaco, Maruja Limón, Quimi Portet, Suu, El Pony Pisador, Al·lèrgiques al Pol·len, Alfred García, Fades, Carlota Flâneur, Mourn, Svetlana o El Petit del Cal Eril són alguns dels noms que també formen part de la programació. El projecte reivindica les sales de concerts "com a equipaments culturals essencials per al creixement dels artistes i la vitalitat de l’escena musical del territori".
Després de la celebració multitudinària al Parc del Fòrum el 16 de maig passat, Estrella Damm trasllada ara la commemoració dels seus 150 anys a les sales de concerts amb Directes Estrella Damm, un nou cicle impulsat conjuntament amb l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC). De la convocatòria amb multituds es passa a la dimensió "més propera i territorial, portant la celebració allà on la música en directe neix i creix cada setmana: les sales de concerts".
El projecte reunirà 45 artistes programats a 45 sales de diferents formats i capacitats, sumant més de 22.000 localitats. Els organitzadors volen reforçar el paper d'aquests recintes "com el primer escenari real per a molts artistes: espais on experimenten, creixen, consoliden el seu directe i estableixen un vincle autèntic amb el públic". Més enllà dels concerts, el programa "vol posar també el focus en un teixit cultural essencial i sovint invisible que sosté la música en directe durant tot l’any arreu del territori".
El cartell combina artistes consolidats amb algunes de les propostes emergents més destacades, del pop i l’indie fins a la música urbana, l’electrònica o el mestissatge, "amb una especial atenció a la paritat i a la presència de projectes liderats per dones o formacions mixtes".
Miki Núñez, Queralt Lahoz, Macaco, Maruja Limón, Quimi Portet, Suu, El Pony Pisador, Al·lèrgiques al Pol·len, Alfred García, Fades, Carlota Flâneur, Mourn, Svetlana, El Petit del Cal Eril, Socunbohemio, Companyia Elèctrica Dharma, Ketekalles, Strombers, Sexenni, Ven’nus, Joan Colomo, The New Raemon o Cloe Riembau són alguns dels artistes que formaran part d’un cartell "que reflecteix aquesta pluralitat artística i generacional", subratlla l'organització.
El cicle començarà el 18 de setembre amb els concerts de JULS a la Sala Liverpool de Be Disco de Molins de Rei, Joe Crepúsculo al Club Mutante de Palma de Mallorca i Ketekalles a l’Unnic d’Andorra la Vella. Durant set setmanes, es recorreran sales emblemàtiques de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Castelló, Palma, Ciutadella o Andorra, passant per espais com Razzmatazz, Salamandra, La Mirona o Es Gremi, però també per sales de proximitat com Els Pagesos de Sant Feliu de Llobregat, Terra de Castelló de la Plana o Slàvia de les Borges Blanques. El tram final del cicle inclourà concerts de Miki Núñez a Razzmatazz 1 de Barcelona, Maruja Limón a la sala Times de Santa Coloma de Gramenet, The New Raemon al VADE Música de Sabadell i culminarà el 30 d’octubre amb la cloenda final a la Sala Apolo, que es desvetllarà ben aviat.
Miki Núñez actuarà el 24 d'octubre a la citada sala barcelonesa. Els concerts de Galgo Lento i Lildami estan programats pel 2 d'octubre i el 3 d'ctubre, respectivament. Galgo Lento tocarà al Jamboree de Barcelona. Lildami, al Blitz de Banyoles
L’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), fundada el 2001, agrupa les principals sales de música en viu i treballa per defensar-les. L’entitat promou "el reconeixement de les sales com a equipaments culturals essencials, impulsa la música en directe i col·labora amb les administracions per millorar el marc normatiu i garantir el desenvolupament sostenible del sector". Aquest any celebra el seu 25è aniversari i està formada per prop de 90 sales de Catalunya.