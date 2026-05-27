ERC aposta per instal·lar un pol per a start-ups a les naus del Vapor Cortès

El grup municipal d'ERC a Terrassa presentarà dues propostes en el pròxim ple municipal: d'una banda, una per impulsar la indústria neta dins el teixit urbà i convertir les naus municipals del Vapor Cortès en un gran equipament per a empreses emergents, i, de l'altra, una per recuperar el projecte dels patis oberts. Els regidors republicans Ona Martínez i Pep Forn han desgranat unes iniciatives que ja han pactat amb l'equip de govern i que es preveu que puguin tirar endavant durant la sessió plenària.
La primera de les propostes busca frenar la pèrdua de pes industrial i evitar l'especulació en barris d'activitat mixta com el Segle XX i la part nord del centre de la ciutat, que és la zona del Vapor Albinyana. Forn ha alertat del risc que comporta l'actual pressió: "S'està produint especulació immobiliària dels propietaris d'immobles industrials. Hi ha qui està intentant pressionar perquè es canviïn els usos i puguin acabar sent usos residencials".
Per evitar que la indústria sigui expulsada, els republicans reclamen blindar aquests espais immediatament perquè no s'hi donin llicències de nous usos ni s'aprovin projectes que modifiquin el teixit productiu de la zona.
En paral·lel a la protecció de l'activitat existent, la formació demana potenciar la creació de noves empreses tecnològiques i start ups emergents. La mesura central consisteix a encarregar els estudis tècnics, jurídics i econòmics per reconvertir les naus municipals del Vapor Cortès, al carrer Bruc, en un equipament per a empreses emergents.
L'objectiu és oferir espais a preus competitius per retenir el talent local universitari que sovint marxa a altres municipis on troben millors condicions. "Hem de fer aquesta aposta com a ciutat. Sobretot perquè necessitem recursos per reindustrialitzar-nos. Necessitem tornar a guanyar aquella força econòmica", ha afirmat Forn.
Forn ha recordat les converses mantingudes amb el sector durant els darrers Premis d'Innovació a la ciutat de Terrassa. El regidor republicà ha explicat que les mateixes empreses els van traslladar que "està bé reconèixer la innovació que hi ha a la nostra ciutat", però que cal "anar una miqueta més enllà" si el que es vol com a ciutat és "créixer" i aconseguir diferenciar-se.
Aquest futur centre innovador, segons els republicans, encaixa a la perfecció en les línies de finançament dels fons europeus de desenvolupament urbà sostenible.
El retorn dels patis oberts
La segona proposta del grup republicà pretén garantir la reobertura dels patis oberts, un projecte municipal que actualment es troba aturat. Segons ha detallat Martínez, la iniciativa donava resposta a "una necessitat d'espais lúdics i d'espais de jocs per tota la ciutat, els diversos barris, d'espais esportius, tant pels clubs com pels infants i adolescents".
La portaveu del grup ha criticat la decisió de l'executiu local d'aturar el servei sense un avís clar quan la darrera licitació va quedar deserta: "Ens vam assabentar amb una comissió informativa que no hi havia cap pati obert".
Tot i que ERC demanava inicialment reactivar el servei el setembre d'aquest any, el treball previ de negociació amb el govern municipal fixa que els patis oberts hauran de funcionar plenament el curs 2026-2027.
Aquest marge de temps permetrà replantejar el model amb la implicació d'entitats del tercer sector i des d'una visió transversal que agrupi els serveis municipals d'educació, esports, joventut i serveis socials.
Des de la formació recorden que la mesura va en la línia dels objectius de plans ja aprovats anteriorment pel ple de l'Ajuntament, com el Pla Director de l'Esport de l'any 2019 o el pla Terrassa Ciutat Jugable, que fixa la necessitat de tenir més zones d'accés lliure i gratuït. En aquest sentit, Martínez ha conclòs que l'obertura d'aquests espais escolars suposa una eina fonamental per "donar vida als carrers o als espais públics que poden també omplir de vida pels nois, per les noies, pels joves de la ciutat".