Reforma a l’escola El Vallès per acollir infants de bressol

L’escola El Vallès es transformarà per ampliar l’oferta pública d’educació de 0 a 3 anys a Terrassa. La reestructuració unificarà l’alumnat d’infantil i primària en un sol edifici, fet que permetrà alliberar l’immoble actual del parvulari per convertir-lo en una nova escola bressol. Paral·lelament, l’escola Bressol Tabalet està a l’espera de l’autorització de la Generalitat per posar en funcionament un nou grup d’I2 que ja té les obres finalitzades.
Fases de la transformació
El projecte a l’escola El Vallès es farà en dues fases per no interrompre el calendari escolar. La primera fase començarà aquest estiu del 2026 amb les obres d’adequació de l’edifici de primària i ja compta amb la memòria del projecte executiu aprovada definitivament. Si la licitació d’obres es resol sense cap imprevist, les instal·lacions estaran llestes de cara al pròxim curs per traslladar-hi l’alumnat d’I3, I4 i I5. El pressupost estimat és de 207.127,57 euros.
La segona fase s’executarà l’any 2027, moment en què es faran obres a l’edifici d’infantil que haurà quedat buit. En aquestes futures instal·lacions s’habilitaran cinc nous grups per a infants de 0 a tres anys: un grup de lactants, dos grups d’I1 i dos grups d’I2.
Redistribució a l’edifici de primària
Els treballs a la planta baixa de l’edifici de primària, corresponents a primera fase, duraran 2 mesos i mig per poder encabir-hi les tres classes d’infantil. L’actual zona del professorat i administració, que es reubicarà a les plantes superiors, es transformarà en tres aules noves. Aquests espais estaran insonoritzats i disposaran de paviment de vinil, arrambadors de fusta i banys vidriats compartits per a la supervisió. L’aula d’I3 s’ubicarà a l’est per garantir la tranquil·litat, seguida per la d’I4. L’aula d’I5, a la façana oest, al costat de direcció i secretaria.
A l’exterior, es construiran rampes per salvar el desnivell de 55 centímetres, i que els infants tinguin accés directe des de les aules fins al pati d’infantil.
L’actuació inclou la instal·lació d’una pèrgola metàl·lica per protegir-los del sol, la col·locació de noves tanques i la reubicació dels jocs actuals per adaptar-los a les noves edats.