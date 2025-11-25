Esquerra proposa la gratuïtat del menjador i universalitzar les extraescolars

Esquerra Republicana de Terrassa ha presentat aquest dimarts les mocions que portaran al ple de novembre, destacant com a “mesura estrella” la petició de garantir la gratuïtat del menjador escolar i universalitzar les activitats extraescolars, en línia amb la proposta del Parlament. El portaveu del grup, Pep Forn, ha argumentat que aquests serveis no poden dependre de la capacitat econòmica de les famílies, ja que són eines "bàsiques per a l’ascensor social" i imprescindibles per assegurar que cap infant de la ciutat es quedi enrere.
Els republicans reconeixen l’esforç que ja fa l’Ajuntament amb un sistema de beques i un complement municipal específic, però alerten que “no és suficient” davant les desigualtats existents. Forn ha posat sobre la taula dades recents de la Fundació Bofill per il·lustrar el greuge comparatiu: mentre el 92% dels infants de famílies amb recursos realitzen activitats extraescolars, el 66% dels infants de famílies vulnerables no en fan cap. La moció demana consolidar la feina feta i anar més enllà, proposant donar suport a la iniciativa aprovada pel Parlament perquè a partir del curs 2026-2027 el menjador escolar sigui gratuït. ERC també reclama recuperar serveis que s’han perdut aquest curs, com el projecte “El Despertador” o els serveis d’estudi assistit, que s’han deixat d’oferir per manca de recursos o de col·laboradors. Forn ha instat el govern local a “no perdre passada” i a coordinar-se millor amb les AMPAs, AFAs i entitats socials.
Ple de dones bianual
Coincidint amb el 25N, Teresa Ciurana i Maribel Gregorio, de l’Assemblea de Dones d’Esquerra, han reclamat passar de declaracions genèriques a accions concretes. Proposen activar l’Oficina per als Drets el primer trimestre de 2026, formar monitors de menjador en igualtat i recuperar el Ple de Dones bianualment. Davant la dificultat de feminitzar el nomenclàtor, defensen impulsar murals amb referents femenins als barris, com el de Ca n’Anglada.
El grup ha presentat altres propostes rellevants que durà al ple, com la petició que l’Ajuntament es retiri de la causa del 26F, en coherència amb el suport als encausats aprovat a l’octubre. També reclamen mesures efectives contra l’especulació immobiliària i insten la Generalitat a reactivar el Pacte de Salut del mandat anterior per desencallar les ampliacions dels CAP Nord i Sud, així com un CUAP i CAP a Pau Marsal.