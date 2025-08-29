Cap de setmana intens per a la colla Minyons de Terrassa

La colla Minyons de Terrassa actuarà a Palau-solità i a Sitges per tancar l’agost. Els malves es volen retrobar amb els castells de 9 aquest cap de setmana.
Els Minyons de Terrassa posen velocitat de creuer i actuaran per partida doble aquest cap de setmana per afrontar els darrers dos mesos i mig de temporada. Ho faran a Palau-solità i Plegamans i Sitges. L’actuació de la Festa Major de Palau-solità i Plegamans serà aquest dissabte, 30 d'agost, a les 18 hores, a la plaça de la Vila, al costat dels Capgrossos de Mataró i els Castellers de Caldes.
Castells de gamma alta
Aquest diumenge, també a les 18, intervindran a la Festa Major de Sitges, a la plaça de l’Ajuntament. Els companys: la colla local, la Colla Jove de Castellers de Sitges, i els Nens del Vendrell.
Els objectius dels de Cal Reig aquest cap de setmana seran retrobar-se amb el castell de 9 i els castells de la gamma alta de 8 per tal d’encarar un mes de setembre on es plantegen tornar a la gamma extra.
La d’aquest diumenge serà la dinovena participació dels Minyons a la festa de Sitges, on hi han descarregat com a castells màxims el 3 de 9 amb folre en 11 ocasions, el 4 de 9 amb folre trs vegades i el 9 de 8 un cop. A Palau-solità i Plegamans serà la vuitena participació dels malves a la Festa Major i en aquest cas els castells màxims que ha vist la plaça de la Vila de la mà dels Minyons ha estat el 3 de 9 amb folre, el pilar de 7 amb folre els 2 descarregats en una ocasió i el 2 de 8 amb folre descarregat en 3 ocasions.