Canvis a l'aparcament de l'Hospital de Terrassa

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) aplicarà a partir de dilluns vinent, 1 de setembre, els nous criteris d’ús de l’aparcament fruit de la continuació de les obres, consistents a implantar el parc fotovoltaic al pàrquing de l’Hospital Universitari de Terrassa.\r\n\r\nTot i que recomana utilitzar el transport públic o compartir vehicle, el CST informa de la nova fase. A partir de l’1 de setembre, el pàrquing 1 es destinarà a aparcament exclusiu per a usuaris de de 5.30 a 13.30 hores. A partir de les 13.30, es podrà utilitzar per part d’usuaris i de treballadors.\r\n\r\nPel que fa a l’aparcament 2, serà per a usuaris i treballadors. El 3, per a ús exclusiu de la plantilla del CST. El pàrquing 4 també es dedicarà als dos col·lectius (treballadors i usuaris), com el 5 i el 6. El 21 de juliol, el consorci va tancar completament el pàrquing 1, el més gran del recinte, per la tercera fase de les obres, fins el 31 d’agost.\r\n