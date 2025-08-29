Plaga de rates a Can Roca: "Ja no cal anar al zoo"

La queixa no ve d’ara, però aquest estiu la problemàtica s’ha reproduït i, per tant, es reprodueixen les demandes veïnals: proliferen les rates a Can Roca, a Terrassa.
Aquest dijous, l’associació veïnal (AV) va publicar un missatge a xarxes socials, acompanyat d’imatges, amb el text següent: “A Terrassa ja no cal anar al Zoo de Barcelona. Tenim rates gratis cada dia pels carrers de Can Roca”. El comentari, amb evident to irònic, afegia: “L’Ajuntament de Terrassa i els seus regidors i tècnics municipals ens ofereixen safari urbà, però sense solucions. Gràcies per tanta biodiversitat!”
Al parc de les Nacions Unides
La presència de rosegadors afecta a diversos punts del barri, però és especialment significativa al parc de les Nacions Unides, on les rates s’amaguen en els murs de pedres que separen espais d’aquest parc.
Els veïns porten anys denunciant el problema. El Diari de Terrassa se n'ha fet ressò en diverses ocasions. A finals del 2021, en resposta a la queixa veïnal, l’Ajuntament va assegurar que havia emprès actuacions extraordinàries mensuals de desratització en els embornals dels voltants del parc. Mesos després, al juny del 2022, l'AV va denunciar que la problemàtica s'havia agreujat.