Més del doble de multes a usuaris de patinets elèctrics en dos anys

El
2024 va tancar amb un nou rècord de sancions imposades a usuaris de patinets elèctrics a Terrassa. Segons dades de la Policia Municipal, es van registrar 1.548 denúncies, una xifra que confirma l’increment constant d’aquest tipus d’infraccions: el 2023 havien estat 1.394 (+11%) i, el 2022, 677 (+128%). En només dos anys, les sancions s’han duplicat —i no han estat lluny de triplicar-se—, una evolució que posa de manifest la dificultat de controlar l’ús d’aquests vehicles de mobilitat personal (VMP), que continuen multiplicant-se pels carrers de la ciutat.
A la pràctica, això significa que a Terrassa es van interposar
més de quatre multes diàries de mitjana durant l’any passat. El patró ja era clar el 2023, però la tendència s’ha consolidat amb un augment notable de denúncies. La Policia Municipal atribueix aquest creixement tant a la presència més gran d’agents i controls específics com a l’elevat nombre d’usuaris que encara desconeixen —o ignoren— les normes que regulen la circulació dels patinets elèctrics.
La proliferació d’aquests vehicles ha obligat l’Ajuntament a establir restriccions més estrictes. Terrassa va ser un dels primers municipis de l’Estat a aprovar una
ordenança de mobilitat (2021) que regulava l’ús dels VMP.
El setembre del 2024, el consistori va fer un pas més i
va prohibir la circulació de patinets elèctrics i bicicletes per tota l’illa de vianants del Centre. Inicialment, la mesura afectava deu carrers, però es va ampliar a quinze més, incloent-hi vies tan concorregudes com el Raval de Montserrat, el carrer Major o la Plaça Vella. Per reforçar la mesura, l’Ajuntament ha instal·lat desenes de plaques que recorden als usuaris l’obligació de baixar del patinet i circular a peu dins d’aquest perímetre. Ordenança municipal
L’ordenança municipal regula com s’han de fer servir aquests vehicles. Entre les normes bàsiques hi ha la prohibició de circular per les voreres, amb sancions de 200 euros, i la limitació d’una sola persona per patinet, castigada amb 100 euros. Els menors de 14 anys no poden conduir-ne, i els menors de 16 estan obligats a portar casc. També està prohibit fer servir auriculars o el telèfon mòbil durant la conducció, i els conductors de VMP estan sotmesos als mateixos controls d’alcoholèmia i drogues que la resta de vehicles.
Així mateix, és obligatori portar llums i elements reflectors de nit. A més, l’Ajuntament recomana revisar si alguna assegurança cobreix la responsabilitat. En cas contrari, aconsella contractar-ne una. Tot i aquest marc normatiu, les dades mostren que molts usuaris de VMP continuen sense complir les normes, i això explica l’augment de denúncies.
Les infraccions més habituals
La infracció més sancionada el passat 2024 va ser la de
circular fora dels llocs habituals, amb 421 denúncies. Aquesta categoria inclou conductes com anar per les voreres o utilitzar illes de vianants sense respectar la prohibició. En segon lloc, amb 271 sancions, es troba la de circular dues persones en un mateix patinet.
Altres infraccions que també acumulen multes són l’ús d’auriculars o telèfons mòbils durant la conducció, no portar les llums reglamentàries de nit o no respectar les normes de trànsit establertes. En tots els casos, les sancions oscil·len entre els 100 i 200 euros.
L’assegurança obligatòria, a partir del 2026
El
gener del 2026, entrarà en vigor una novetat clau: els usuaris de patinets elèctrics (i també de qualsevol altre VMP) hauran de contractar obligatòriament una assegurança d’accidents i estar registrats per poder continuar circulant. El passat 22 de juliol, el Congrés dels Diputats va donar llum verda a la nova normativa que el govern espanyol havia aprovat com a projecte a finals de maig. La reforma inclou també la creació d’un registre públic de vehicles personals lleugers i dels seus propietaris, gestionat per la DGT. L’objectiu és garantir la protecció de les víctimes en cas d’accident i agilitzar les indemnitzacions. Així, els patinets passaran de ser vehicles d’ús lliure a tenir un model més proper al dels vehicles de motor convencionals.